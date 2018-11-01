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Грамотный отдых

02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Каникулы — долгожданная пора для школьников, а вот родители озадачиваются организацией досуга «свободных, как птицы» детей, так как оставить их дома наедине с телевизором и планшетом — не самая лучшая перспектива. Чем же заняться на осенних каникулах, чтобы отдых прошел с пользой и интересом? Отличный вариант – школьный лагерь.

Очень живо и насыщенно проходят осенние каникулы у учащихся младших классов СШ №1. 30 учащихся с первого по четвертый класс по-настоящему весело и поучительно проводят время в стенах родной школы, и скучать им действительно некогда. Разнообразные конкурсы, игровые программы и викторины помогают скрасить время между посещениями музея, кинотеатра, библиотек. Помимо этого детишки с удовольствием занимаются рисованием, разгадыванием кроссвордов, настольными играми, изучают правила дорожного движения.
Традиционно много времени уделяется физической культуре и спорту. Разнообразные эстафеты и подвижные игры делают школьников быстрее и сильнее.
Прошедший четверг был посвящен спорту. Для ребят проведена спортландия, в ходе которой им довелось поиграть в импровизированный хоккей, футбол, баскетбол и другие игры.
Несмотря на юный возраст, эмоции во время соревнований были совсем не детские. Каждой из двух команд хотелось оказаться сильнее соперников. Масла в огонь подливали и болельщики, которые горячо и искренне поддерживали своих фаворитов.
По итогам соревнований ни победителей, ни проигравших не было. Победила дружба.
Очевидно, что в стенах родной школы можно найти много различных занятий по интересам.

Соб. информ.

 
 
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Каникулы — долгожданная пора для школьников, а вот родители озадачиваются организацией досуга «свободных, как птицы» детей, так как оставить их дома наедине с...
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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