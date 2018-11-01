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Грамотный отдых
02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Каникулы — долгожданная пора для школьников, а вот родители озадачиваются организацией досуга «свободных, как птицы» детей, так как оставить их дома наедине с телевизором и планшетом — не самая лучшая перспектива. Чем же заняться на осенних каникулах, чтобы отдых прошел с пользой и интересом? Отличный вариант – школьный лагерь.
Очень живо и насыщенно проходят осенние каникулы у учащихся младших классов СШ №1. 30 учащихся с первого по четвертый класс по-настоящему весело и поучительно проводят время в стенах родной школы, и скучать им действительно некогда. Разнообразные конкурсы, игровые программы и викторины помогают скрасить время между посещениями музея, кинотеатра, библиотек. Помимо этого детишки с удовольствием занимаются рисованием, разгадыванием кроссвордов, настольными играми, изучают правила дорожного движения.
Соб. информ.
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Каникулы — долгожданная пора для школьников, а вот родители озадачиваются организацией досуга «свободных, как птицы» детей, так как оставить их дома наедине с...
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