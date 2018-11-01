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Сотрудниками ОГАИ Хотимского РОВД проведен рейд

02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Световой день сокращается. На тёмных дорогах, да ещё и в дождь, пешеходы становятся в буквальном смысле невидимками. Однако не стоит винить только пешеходов. Встречаются нерадивые водители, которые принимают участие в дорожном движении с неисправными световыми приборами, а порой и вообще без таковых.

Этой теме на текущей неделе был посвящен совместный рейд сотрудников ОГАИ Хотимского РОВД и корреспондента «ШК». Изначально в поле зрения инспекторов попали пешеходы, велосипедисты и возчики гужевых повозок. Однако здесь нарушений выявлено не было. Госавтоинспекторы отметили, что в последнее время данная категория участников дорожного движения стала более ответственной в части соблюдения ПДД.
С водителями автотранспорта ситуация сложилась полностью противоположная.
Остановленный трактор «МТЗ» с прицепом световыми приборами оборудован не был вообще. Инспектор составляет протокол и выносит вердикт: «запретить участие в дорожном движении данной техники». Владелец полностью признает свою вину и обещает все исправить. Остается надеяться, что именно так он и поступит.
Печальная ситуация складывается на некоторых предприятиях района, что является настоящей головной болью для госавтоинспекторов. Останавливаем для проверки грузовую газель, переоборудованную для перевозки пассажиров, и просим продемонстрировать работу осветительных приборов. Инспектор сразу выявляет нарушения освещения, кроме того оказывается, что автомобиль без техосмотра и на линию вышел без предрейсового технического контроля, а общее состояние оставляет желать лучшего. Вердикт инспектора аналогичен как и предыдущему нарушителю.
Время на часах показывает 16.45, начинает темнеть, а в кузове автомобиля находятся люди. Согласитесь, что до трагедии порой не так уж и далеко…

Дмитрий ЛЕОНИДОВ

 
 
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Световой день сокращается. На тёмных дорогах, да ещё и в дождь, пешеходы становятся в буквальном смысле невидимками. Однако не стоит винить только пешеходов....
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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