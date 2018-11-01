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Сотрудниками ОГАИ Хотимского РОВД проведен рейд
02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Световой день сокращается. На тёмных дорогах, да ещё и в дождь, пешеходы становятся в буквальном смысле невидимками. Однако не стоит винить только пешеходов. Встречаются нерадивые водители, которые принимают участие в дорожном движении с неисправными световыми приборами, а порой и вообще без таковых.
Этой теме на текущей неделе был посвящен совместный рейд сотрудников ОГАИ Хотимского РОВД и корреспондента «ШК». Изначально в поле зрения инспекторов попали пешеходы, велосипедисты и возчики гужевых повозок. Однако здесь нарушений выявлено не было. Госавтоинспекторы отметили, что в последнее время данная категория участников дорожного движения стала более ответственной в части соблюдения ПДД.
Дмитрий ЛЕОНИДОВ
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Световой день сокращается. На тёмных дорогах, да ещё и в дождь, пешеходы становятся в буквальном смысле невидимками. Однако не стоит винить только пешеходов....
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