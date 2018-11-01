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На территории Хотимского района ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»
02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Лучшая дорожная статистика — это отсутствие ДТП и самой аварийной статистики. О таком уровне безопасности мы пока можем только мечтать. К сожалению, в стране с начала учебного года на дорогах погибли двое детей.
В период осенних школьных каникул на территории Хотимского района проходит профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», в ходе которого сотрудники ГАИ проводят комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Дмитрий ДМИТРИЕВ
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Лучшая дорожная статистика — это отсутствие ДТП и самой аварийной статистики. О таком уровне безопасности мы пока можем только мечтать. К сожалению, в стране с...
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