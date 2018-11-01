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На территории Хотимского района ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»

02.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Лучшая дорожная статистика — это отсутствие ДТП и самой аварийной статистики. О таком уровне безопасности мы пока можем только мечтать. К сожалению, в стране с начала учебного года на дорогах погибли двое детей.

В период осенних школьных каникул на территории Хотимского района проходит профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», в ходе которого сотрудники ГАИ проводят комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Во время рейдов инспекторы вручают водителям наглядную агитацию, в которой напоминают о том, что нужно быть предельно внимательными и осторожными за рулем, неукоснительно соблюдать ПДД и Правила безопасной перевозки юных пассажиров.
Проводятся беседы с родителями. Им разъясняют, что стоит больше контролировать детей, постоянно напоминать им правила безопасного поведения на дороге, а в темное время суток обязательно обозначать ребенка световозвращающими элементами.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

 
 
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Лучшая дорожная статистика — это отсутствие ДТП и самой аварийной статистики. О таком уровне безопасности мы пока можем только мечтать. К сожалению, в стране с...
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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