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Погода на выходные и начало недели

02.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Туман и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в выходные.

В субботу, 3 ноября, атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 8-14 тепла.

В воскресенье, 4 ноября, территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью уходящий за пределы страны фронтальный раздел вызовет по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, по юго-востоку - плюс 8-9. Днем будет 6-12 градусов тепла.

В начале следующей недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять антициклон. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 2 по востоку до плюс 6 по юго-западу страны, днем будет 6-13 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Туман и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси в выходные.
 
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