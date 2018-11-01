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Минский областной драматический театр в ГДК

02.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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21 ноября в Дзержинском ГДК пройдут спектакли ГУ «Минский областной драматический театр».

21 ноября целых два спектакля ГУ «Минский областной драматический театр» пройдут в Дзержинском городском доме культуры.

В 11.00 на премьеру музыкальной сказки ждут самого юного зрителя. «Непослушная спичка» расскажет историю о том, как Лиса с помощью Непослушной спички хотела угодить Волку и пожарить ворованного петушка на природе, в сухом лесу.

Цена: 4,00.

В 18.00 в рамках XXVII театрального сезона ожидается премьера 18+ − комедия по мотивам произведений современной драматургии «Ну, вы даете!». Деревенская девушка попадает домохозяйкой в обеспеченную семью. Стремительность действия и запутанная интрига, внезапные повороты сюжета и забавные недоразумения, уморительные диалоги и неожиданная концовка – в этом спектакле есть все, чтобы в финале воскликнуть: ну, вы дали!

Телефоны для справок: 8 (1716) 9-39-44, 6-57-93.


 
 
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21 ноября в Дзержинском ГДК пройдут спектакли ГУ «Минский областной драматический театр».
 
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