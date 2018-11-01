Если достигнув пенсионного возраста продолжать работать, увеличится ли пенсия?

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Замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе онлайн-конференции БЕЛТА пояснил, что в сентябре соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,9%, а в январе-сентябре этого года - 36,5%.

По его словам, в Беларуси продолжится работа по поддержанию уровня пенсионного обеспечения.

Как сообщал Myfin.by, с ноября трудовые пенсии увеличены в среднем на 5,3%.

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Наталья Мурашкевич отметила, что в органах по труду, занятости и социальной защите пенсию сегодня получают более 2,5 млн пенсионеров. Это составляет 27% от общей численности населения. На 100 пенсионеров приходится 167 работников.

Больше всего пенсионеров в Витебской области - 29,2% от общей численности населения данного региона, меньше всего - 24,4% - в Минске.