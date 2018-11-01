Районные прокуратуры области провели проверки исполнения законодательства в сфере укрепления общественной безопасности и дисциплины





Прокурор Гродненской области Виктор Корзун принял участие в заседании Гродненского облисполкома. На нем рассмотрели представление прокурора об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений в сфере предупреждения пожаров и гибели на них граждан, защите и социальных гарантий престарелых и инвалидов, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

В ходе выступления Виктор Корзун акцентировал внимание на ухудшении пожарной обстановки в регионе:

отметил ненадлежащую работу субъектов профилактики правонарушений по обеспечению пожаробезопасного состояния жилых домов;

указал на необходимость более эффективного обучения населения правилам пожарной безопасности, предотвращению пожаров и гибели в них людей.

Согласно данным прокурорских проверок, работа сельских исполкомов, смотровых комиссий в этом направлении не принесла ожидаемых от нее результатов. При этом запланированные РОВД, РОЧС, службами социальной защиты контрольно-надзорные мероприятия в части пожарной безопасности, профилактики чрезвычайных ситуаций, поддержания общественной безопасности также оказались недостаточно эффективны.

За 9 месяцев 2018 года произошло 659 пожаров, что на 119 превысило показатель аналогичного периода 2017 года. Смерть людей на пожарах зарегистрировали в 12 районах области – в них погибло 34 человека (+13% в сравнении с прошлым годом).

Особую тревогу и обеспокоенность у прокуроров вызвала смерть на пожарах людей старше 60 лет и престарелого возраста – за 9 месяцев 2018 года от огня погибло 11 пенсионеров, или 32% от общего числа пострадавших.

В Волковысском районе за указанный период произошло 39 пожаров (за 9 месяцев 2017 г. – 28), на которых погибли 4 человека, в том числе 2 престарелого возраста.

27 из 39% пожаров, или 69%, произошли в жилом секторе. Основными причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем – 16 случаев, перекал печи – 2, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – 1, аварийный режим работы электрооборудования – 8, прямой удар молнии – 3, прочие – 9.

Факты гибели людей на пожарах имели место на территории Волковысского (2), Верейковского (1) и Росского (1) сельсоветов.

По результатам проверок прокурор г.Гродно и прокуроры районов внесли представления главам администраций Ленинского и Октябрьского районов г.Гродно, председателям Берестовицкого, Волковысского, Гродненского, Кореличского, Ошмянского, Слонимского райисполкомов, заместителю председателя Щучинского райисполкома, председателю Мостовского сельского исполкома.

Прокуроры Волковысского, Ивьевского и Лидского районов вынесли предписания об устранении нарушений законодательства об обеспечении безопасности престарелых граждан.

Выполнение актов надзора взято на контроль.