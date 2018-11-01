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20 октября в Солигорском районе пройдёт масштабный субботник

02.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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18 октября 2018 17:27 1743

20 октября в Солигорском районе пройдёт масштабный субботник

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорском районе 20 октября состоится День добровольного служения городу. Он проводится в рамках месячника по благоустройству. Вместе с жителями всей Минской области солигорчане выйдут на уборку скверов, парков, лесных массивов и дворов. 

20 октября в Солигорском районе пройдёт масштабный субботник

В этот день на уборку выйдут сотрудники всех учреждений и предприятий Солигорского края. За каждой организацией закреплена определённая территория, которую необходимо привести в прядок. На совещании в районной администрации перед руководителями коммунальных служб и других городских предприятий поставлена задача убрать мусор с закрепленных участков до конца текущей недели.

20 октября в Солигорском районе пройдёт масштабный субботник

В городе планируется провести санитарную уборку парков, скверов и других зеленых зон, очистить от пескомета улично-дорожную сеть, ликвидировать несанкционированные свалки. Также будут проведены работы по посадке деревьев и кустарников, ремонту детских площадок, заборов и ограждений.

20 октября в Солигорском районе пройдёт масштабный субботник

В субботнике могут принять участие все желающие. Весь необходимый инвентарь и дополнительную информацию Вы можете получить в жилищно-эксплуатационных службах (ЖЭС) по месту жительства. Контактные телефоны: — ЖЭС № 1 – 22-64-14 — ЖЭС № 2 – 33-04-79 — ЖЭС № 3 – 26-32-51 — ЖЭС № 4 — 26-35-59 — ЖЭС № 5 – 28-00-58 — ЖЭС № 6 – 22-57-90 — ЖЭС № 7 – 29-64-45

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Теги: Новости
 
 
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18 октября 2018 17:27 1743 20 октября в Солигорском районе пройдёт масштабный...
 
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