Мы и роботы: самосвалы с искусственным интеллектом выехали на путь прогресса

«БелАЗ» представил самосвалы с искусственным интеллектом . Два «БелАЗа»-беспилотника скоро отправятся на Абаканский разрез в Хакасию. По спутниковой связи управлять машиной можно за тысячи километров. На создание «БелАЗа»-беспилотника у конструкторов из Беларуси и России ушло шесть лет. Испытания показали высокую работоспособность новой техники. Она может работать в любое время суток и при любой погоде.

Напомним, первые роботы были созданы в середине XX века. Большинство современных машин с ИИ «трудятся» на производстве, в медицине и торговле. Самый популярный медицинский робот – Da Vinci. У робота-хирурга четыре «руки» с миниатюрными инструментами и видеокамерой. Самый знаменитый в мире робот-андорид Sophia был создан по подобию Одри Хепберн. Робот может говорить и способен выразить около 60 эмоций.

В одном из супермаркетов Шотландии клиентов обслуживал робот Pepper, рекламирующий товары – он покорил покупателей своими шутками. Среди самых известных роботов в мире – антропоморфный Atlas. Рост человекоподобной машины – 1,8 метра, вес – 150 кг. Atlas был создан в 2013 году для выполнения поисково-спасательных работ. Первый российский робот-андроид Fedor станет помощником пилота МКС. Его готовят для полета в космос на корабле «Федерация».

Где еще роботы скоро заменят людей, телеканалу «МИР 24» рассказал робототехник Антон Бураков. Интервью смотрите в видеоролике.