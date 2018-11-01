ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы и роботы: самосвалы с искусственным интеллектом выехали на путь прогресса

02.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

«БелАЗ» представил самосвалы с искусственным интеллектом. Два «БелАЗа»-беспилотника скоро отправятся на Абаканский разрез в Хакасию. По спутниковой связи управлять машиной можно за тысячи километров. На создание «БелАЗа»-беспилотника у конструкторов из Беларуси и России ушло шесть лет. Испытания показали высокую работоспособность новой техники. Она может работать в любое время суток и при любой погоде. 

Напомним, первые роботы были созданы в середине XX века. Большинство современных машин с ИИ «трудятся» на производстве, в медицине и торговле. Самый популярный медицинский робот – Da Vinci. У робота-хирурга четыре «руки» с миниатюрными инструментами и видеокамерой. Самый знаменитый в мире робот-андорид Sophia был создан по подобию Одри Хепберн. Робот может говорить и способен выразить около 60 эмоций.

В одном из супермаркетов Шотландии клиентов обслуживал робот Pepper, рекламирующий товары – он покорил покупателей своими шутками. Среди самых известных роботов в мире – антропоморфный Atlas. Рост человекоподобной машины – 1,8 метра, вес – 150 кг. Atlas был создан в 2013 году для выполнения поисково-спасательных работ. Первый российский робот-андроид Fedor станет помощником пилота МКС. Его готовят для полета в космос на корабле «Федерация». 

Где еще роботы скоро заменят людей, телеканалу «МИР 24» рассказал робототехник Антон Бураков. Интервью смотрите в видеоролике.

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«БелАЗ» представил самосвалы с искусственным интеллектом. Два «БелАЗа»-беспилотника скоро отправятся на Абаканский разрез в Хакасию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика