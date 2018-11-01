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Мы и роботы: самосвалы с искусственным интеллектом выехали на путь прогресса
02.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
«БелАЗ» представил
Напомним, первые роботы были созданы в середине XX века. Большинство современных машин с ИИ «трудятся» на производстве, в медицине и торговле. Самый популярный медицинский робот – Da Vinci. У робота-хирурга четыре «руки» с миниатюрными инструментами и видеокамерой. Самый знаменитый в мире робот-андорид Sophia был создан по подобию Одри Хепберн. Робот может говорить и способен выразить около 60 эмоций.
В одном из супермаркетов Шотландии клиентов обслуживал робот Pepper, рекламирующий товары – он покорил покупателей своими шутками. Среди самых известных роботов в мире – антропоморфный Atlas. Рост человекоподобной машины – 1,8 метра, вес – 150 кг. Atlas был создан в 2013 году для выполнения поисково-спасательных работ. Первый российский робот-андроид Fedor станет помощником пилота МКС. Его готовят для полета в космос на корабле «Федерация».
Где еще роботы скоро заменят людей, телеканалу «МИР 24» рассказал робототехник Антон Бураков. Интервью смотрите в видеоролике.
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«БелАЗ» представил самосвалы с искусственным интеллектом. Два «БелАЗа»-беспилотника скоро отправятся на Абаканский разрез в Хакасию.
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