Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять чемпионат мира по футболу 2030 года

Лидеры четырех балканских государств (Болгарии, Румынии, Греции и Сербии) выразили намерение подать совместную заявку на проведение у себя чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает издание Euractiv.

Данное заявление было сделано премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым на пресс-конференции после встречи с руководителями остальных стран "балканской четверки" в Варне.

При этом Euractiv пишет, что в настоящее время в Болгарии нет ни одного стадиона, который соответствовал бы требованиям для проведения матчей уровня Чемпионата мира.

Отмечается, что официальный процесс приема заявок на ЧМ-2030 еще не начался. Желание стать хозяйками этого соревнования уже выразили Аргентина, Парагвай и Уругвай (именно в Уругвае состоялся первый Чемпионат мира в 1930 году), а также Марокко, Испания и Португалия. Возможность проведения у себя юбилейного чемпионата рассматривает Великобритания совместно с Ирландией.

ЧМ-2022 состоится в Катаре, а в 2026 году чемпионат пройдет в 16 городах США, Мексики и Канады.