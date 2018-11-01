Беларусь должна за три года погасить валютные обязательства на $12 млрд, рефинансирование долга надо сохранить – Нацбанк

Беларусь в течение ближайших трех лет должна погасить обязательства в инвалюте на сумму не менее $12 млрд. В связи с этим правительство и Нацбанк продолжат практику заимствований для рефинансирования валютного долга. Прогноз погашения валютного долга приведен в опубликованном Нацбанком докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрия Мурина на заседании правления Нацбанка.

"Только правительству предстоит в последующие три года направить на погашение своих валютных обязательств порядка $12 млрд, а текущих поступлений в страну, как уже отмечалось, недостаточно. Соответственно, валютные заимствования правительства и Национального банка являются в настоящее время объективной экономической реальностью", - сказано в докладе Д.Мурина.

По его данным, за январь-сентябрь 2018 года правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательств в иностранной валюте на $4,3 млрд. При этом профицит внешней торговли за 8 месяцев 2018 года составил лишь $580 млн, прямые иностранные инвестиции без реинвестированных доходов – $360 млн. "То есть реальный сектор белорусской экономики генерирует чистое поступление валюты в страну в объеме, несопоставимом с величиной выплат по государственному долгу", - подчеркивает Д.Мурин.

Он констатировал, что такая ситуация "требует от правительства и Национального банка частичного рефинансирования своих валютных обязательств в целях недопущения значимого снижения золотовалютных резервов". Так, за январь-сентябрь 2018 года путем выпуска ценных бумаг привлечено около $1,4 млрд. В результате на 1 октября 2018 года золотовалютные резервы составили $6,9 млрд (или два месяца импорта), сократившись с начала года на $360 млн.

При этом Д.Мурин заявляет о недопустимости масштабного использования резервов для погашения внешнего долга. Он убежден, что наиболее целесообразным является продолжение практики частичного рефинансирования госдолга в инвалюте. "Нередко можно слышать утверждение, что практику частичного рефинансирования долгов следует существенно уменьшить и даже прекратить. Для погашения государственного долга следует задействовать имеющиеся золотовалютные резервы, которые при плавающем обменном курсе стране не нужны", - отмечает представитель НББ в своем докладе.

При этом он подчеркивает, что уровень золотовалютных резервов страны является одним из ключевых факторов, определяющим возможность привлечения валютных ресурсов по приемлемой цене на международном рынке. "Чем выше их уровень достаточности, тем (при прочих равных) меньше стоимость заимствования для суверенного заемщика. Для Беларуси это особенно актуально, если учесть, что почти треть средств, направляемых на погашение государственных валютных обязательств, предназначена для обслуживания долга", - подчеркнул Д.Мурин.

Он также констатировал, что "в последнее время активизировались критики текущего режима реализации денежно-кредитной политики". По его словам, критиками политики Нацбанка "вновь пропагандируется тезис, что "жесткое" монетарное таргетирование, которым "увлекся" Национальный банк, является сдерживающим фактором экономического роста, тогда как его основной задачей должно быть стимулирование банков к активному кредитованию экономики по низким процентным ставкам".

"Как уже отмечалось 2,5 года назад, такая практика (мягкой денежно-кредитной политики и кредитной экспансии – ИФ) применялась в нашей стране до 2012 года. Последствиями этого стали самые большие на постсоветском пространстве инфляция и девальвация (более 100% инфляции в 2011 году – ИФ), сильная валютизация экономики и высокие инфляционные ожидания, расходование золотовалютных резервов страны и накопление государственного долга в иностранной валюте", - напомнил Д.Мурин.

Он подчеркнул, что "большая часть этих явлений по-прежнему продолжает оказывать повседневное влияние на экономические процессы в стране и ограничивает эффективность реализации денежно-кредитной политики".

Резюмируя, представитель НББ отметил, что "сложившиеся в настоящее время монетарные условия носят большей частью нейтральный характер, то есть они не приводят ни к снижению, ни к ускорению инфляции, а также не препятствуют восстановлению экономической активности".