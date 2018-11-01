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Подписан меморандум о неповышении стоимости услуг такси на время проведения II Европейских игр
Представители крупнейших диспетчерских служб такси Минска и министерство антимонопольного регулирования и торговли, министерство транспорта и коммуникаций, Минский городской исполнительный комитет 2 ноября подписали
"Согласно условиям меморандума, тарифы на услуги такси, в том числе заказанные посредством мобильных приложений, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тарифов, действовавших для населения Минска по состоянию на 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.
Цель подписанного меморандума – обеспечение комфортного пребывания гостей и жителей города, участников соревнований в период проведения II Европейских игр, поддержание гостеприимного имиджа республики и города Минска.
На сегодняшний день Меморандум подписали представители 14 диспетчерских служб такси:
"Подписание такого рода документа следует расценивать как акт добросовестного поведения перевозчиков на рынке, показатель их социальной ответственности перед обществом: клиенты, воспользовавшись услугами такси вышеперечисленных служб, будут защищены от недобросовестных ценовых практик в условиях высокого спроса на услуги такси в период проведения II Европейских игр", - отметили в ведомстве.
Представители ведомства подчеркнули, что меморандум носит добровольный характер. Любой поставщик услуг такси до начала II Европейских игр может присоединиться к нему, приняв его условия. Актуальный список поставщиков услуг такси, принявших условия меморандума, будет размещаться на сайте МАРТ.
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Представители крупнейших диспетчерских служб такси Минска и министерство антимонопольного регулирования и торговли, министерство транспорта и коммуникаций,...
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