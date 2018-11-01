Подписан меморандум о неповышении стоимости услуг такси на время проведения II Европейских игр

Представители крупнейших диспетчерских служб такси Минска и министерство антимонопольного регулирования и торговли, министерство транспорта и коммуникаций, Минский городской исполнительный комитет 2 ноября подписали "Меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси" , сообщили в пресс-службе МАРТ.

"Согласно условиям меморандума, тарифы на услуги такси, в том числе заказанные посредством мобильных приложений, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тарифов, действовавших для населения Минска по состоянию на 1 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Цель подписанного меморандума – обеспечение комфортного пребывания гостей и жителей города, участников соревнований в период проведения II Европейских игр, поддержание гостеприимного имиджа республики и города Минска.

На сегодняшний день Меморандум подписали представители 14 диспетчерских служб такси:

СП ООО "КОРИС-ГУАРД";

УП "Маршрутные перевозки";

ООО "Такси Бавария";

ООО "АвтоЮрлайн";

ООО "Пятница плюс";

ИП Лавренчук Е.В.;

ООО "Галактик Вэй";

ООО "Мобильное такси 052";

ООО "Такси Алмаз 7788";

ООО "Такси фо ю";

ООО "ГолденТакс";

ЧТУП "Такси Командир";

ООО "РуТакси";

ООО "СИАавто-007".

"Подписание такого рода документа следует расценивать как акт добросовестного поведения перевозчиков на рынке, показатель их социальной ответственности перед обществом: клиенты, воспользовавшись услугами такси вышеперечисленных служб, будут защищены от недобросовестных ценовых практик в условиях высокого спроса на услуги такси в период проведения II Европейских игр", - отметили в ведомстве.

Представители ведомства подчеркнули, что меморандум носит добровольный характер. Любой поставщик услуг такси до начала II Европейских игр может присоединиться к нему, приняв его условия. Актуальный список поставщиков услуг такси, принявших условия меморандума, будет размещаться на сайте МАРТ.