В России появилась новая наука - деструктология

Презентация новой научной дисциплины - деструктологии, которая будет изучать всю совокупность деструктивных вызовов жизни, здоровью и благосостоянию людей, состоялась в пятницу в Москве.

"В настоящее время наши граждане гибнут и теряют свое имущество не только вследствие деятельности экстремистов и террористов. Не меньший урон наносят деструктивные субкультуры, суицидальные игры и увлечения, секты, маги и псевдоцелители, психокульты и медицинские диссиденты", - рассказал "Интерфаксу" разработчик новой отрасли знания, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

По его словам, зону риска составляет самая широкая аудитория, однако число специалистов, способных адекватно оценить весь спектр угроз, очень невелико.

"Одни учёные специализируются на сектах, другие - на террористах, третьи - на профилактике подростковых суицидов, в то время как современные вызовы требуют более универсального подхода. Именно такой подход формирует новая прикладная дисциплина деструктология, разработанная в МГЛУ. Целые группы учёных, особенно теологов и религиоведов, смогут благодаря ней повысить свою квалификацию и приобрести навыки противодействия деструктивным угрозам", - рассказал Р.Силантьев.

Курс по новой дисциплине уже читается в МГЛУ.

Разработчик курса уверен, что в случае достаточного распространения деструктологии удастся заметно повысить уровень национальной безопасности и минимизировать вовлечение граждан в деструктивные организации.