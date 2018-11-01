

Лукашенко и Назарбаев. Фото: president.gov.by​

БЕЛТА

слушал доклад о развитии предприятия и похвастался, что носит его обувь. Он добавил, что и сегодня приехал в ботинках "Марко". Лукашенко похвалил изделия "Марко" и заявил, что эта обувь привлекает внимание и других руководителей государств.— признался белорусский руководитель.