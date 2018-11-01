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Лукашенко рассказал, как Назарбаев завидовал его ботинкам "Марко"

02.11.2018 18:34 — Разное | UDF  
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Лукашенко и Назарбаев. Фото: president.gov.by&#8203;
Александр Лукашенко похвастался, что носит обувь белорусского производства — фабрики "Марко". По его словам, этой обувью заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом белорусский руководитель рассказал во время визита на Витебский меховой комбинат, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко слушал доклад о развитии предприятия и похвастался, что носит его обувь. Он добавил, что и сегодня приехал в ботинках "Марко". Лукашенко похвалил изделия "Марко" и заявил, что эта обувь привлекает внимание и других руководителей государств.

"Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". — "Да не может быть!" Снял и показал ему — "Марко" написано", — признался белорусский руководитель.

 
 
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Александр Лукашенко похвастался, что носит обувь белорусского производства — фабрики "Марко".
 
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