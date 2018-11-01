

Павел Топузидис (слева) и Александр Турчин. Фото: ced.by

Стоит отметить, что в настоящее время «Иловское» имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Налоговая подала заявление в экономический суд Минской области о признании предприятия «Иловское» экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий.доложили о принимаемых мерах по оздоровлению предприятия. Он также побеседовал и с работниками цехов. В ходе общения они выразили озабоченность судьбой не только предприятия, но и всех тех, кто здесь трудится. Являясь одним из двух самых крупных в Мядельском районе, «Иловское» предоставляет рабочие места почти для 150 жителей, говорится в сообщении.Подводя итоги рабочей поездки, Турчин отметил, несмотря на то, что «Иловское» находится в коммунальной собственности и ответственность за состояние дел лежит на местных органах власти, правительство не может находиться в стороне. Предприятию необходимо помочь вывести его на устойчивую работу, сохранить рабочие места и обеспечить людей достойной оплатой труда. В этом он видит и возможность поддержки подобных предприятий бизнес-сообществом. Председателю совета директоров «Табак-инвест» Павлу Топузидису предложено взять кураторство над «Иловским», оказать ему консультативную помощь и содействие в реализации продукции, говорится в сообщении пресс-службы Совмина.«Табак-инвесту» принадлежит фабрика по производству сигарет и сеть «Корона», которая состоит из 12 гипермаркетов и 25 магазинов формата «у дома».Павел Топузидис является заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства, который возглавляет Турчин.