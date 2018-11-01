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Ученые рассказали о неожиданной пользе кофе
© Fotolia / totojang1977
В результате исследования удалось выяснить, что наиболее полезный кофе получается, если залить молотые зерна кипятком и употребить напиток в течении пяти-десяти минут. Таким образом удается достичь идеального уровня кислотности.
Насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен приводит к снижению воспаления тканей и укреплению сердечно-сосудистой системы.
Ученые также отмечают, что набирающий популярность колд-брю-кофе уступает горячему напитку с точки зрения полезности для организма.
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Ученые выяснили, что кофе насыщает клетки организма кислородом.
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