Ученые рассказали о неожиданной пользе кофе

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Scientific Reports

В результате исследования удалось выяснить, что наиболее полезный кофе получается, если залить молотые зерна кипятком и употребить напиток в течении пяти-десяти минут. Таким образом удается достичь идеального уровня кислотности.Насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен приводит к снижению воспаления тканей и укреплению сердечно-сосудистой системы.Ученые также отмечают, что набирающий популярность колд-брю-кофе уступает горячему напитку с точки зрения полезности для организма.