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В Кировском районе грузовик выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом

02.11.2018 18:10 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.

По данным следствия, 1 ноября текущего года, примерно в 20 часов 45 минут, 25-летний житель Могилева, управляя грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц», двигался по автодороге Бобруйск-Могилев по направлению к Бобруйску.

"Находясь на 100-ом километре указанной автодороги вблизи д.Столпище Кировского района, водитель фуры не учел дорожную обстановку и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с двигавшимся автомобилем «Мерседес-Бенц 213 Спринтер» под управлением 52-летнего жителя д.Ольшаны Столинского района Брестской области. В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, а ехавшая с ним в качестве пассажира 45-летняя супруга с травмами госпитализирована в учреждение здравоохранения", - сообщили UDF.BY в пресс-службе СК РБ.

В отношении водителя фуры Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На момент ДТП он был трезв.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены судебно-медицинские, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Могилёвской области.

В целях установления всех обстоятельств данного происшествия следователи обращаются к гражданам, ставшими свидетелями ДТП, а также к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Могилевской области (80222)23-05-00, (80222)29-80-06 (круглосуточно).

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.
 
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