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Мать убитой в Лунинце девочки и ее знакомый заключены под стражу

02.11.2018 18:05 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
УСК по Брестской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.

"В настоящее время 25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце, предъявлено обвинение", - сообщили UDF.BY в пресс-службе СК РБ.

Следствием действия каждого из них квалифицированы по п.п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 ноября они будут переведены в СИЗО г. Бреста.

"Исследованием биосред обвиняемых, забранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины", - отмечается в сообщении СК.

Двое сыновей, имеющихся в семье, в настоящее время находятся с отцом.

 
Теги: Брест
 
 
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УСК по Брестской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.
 
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