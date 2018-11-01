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Мать убитой в Лунинце девочки и ее знакомый заключены под стражу
Фото: sk.gov.by
"В настоящее время 25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце, предъявлено обвинение", - сообщили
Следствием действия каждого из них квалифицированы по п.п. 2, 6, 13, 15 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 2 ноября они будут переведены в СИЗО г. Бреста.
"Исследованием биосред обвиняемых, забранных при задержании, установлено наличие в их крови этилового спирта в концентрации 1,6 промилле у женщины и 1,2 промилле у мужчины", - отмечается в сообщении СК.
Двое сыновей, имеющихся в семье, в настоящее время находятся с отцом.
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УСК по Брестской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце.
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