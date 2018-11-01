|
Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»
Новости Беларуси. 2 ноября стартует XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз слоган фестиваля «Познавая белый свет» посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Именно через такое кино организаторы приглашают зрителя окунуться в мир авторских задумок, эмоций, художественных открытий и вместе с тем познать самих себя.
В этом году в фестивале принимают участие 167 картин из 48 стран. Впервые во время кинофорума будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. Уже сегодня, 2 ноября, на суд зрителей представят мелодраму «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовски.
Игорь Сукманов, директор программ игрового кино минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Все картины, которые будут представлены на «Лiстападзе», – это фильмы, где есть история, где есть современность, где есть чувства, где есть политика, социальные проблемы. Но все равно во всем торжествует человек.
Отметим, ежегодно форум посещают более 40 тысяч зрителей и множество звездных гостей. Целую неделю зритель будет наслаждаться тонким и высокоинтеллектуальным кино.
Новости по теме
Новый фильм фон Триера и 10 фильмов из лонг-листа «Оскара»: что посмотреть на кинофестивале «Лістапад»
‡агрузка...
Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»
Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»
27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах
Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране
Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске
40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт
В США впервые за 5 лет казнили заключенного на электрическом стуле
В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 ноября стартует XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз слоган фестиваля...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)