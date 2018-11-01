Порошенко тайно вывез из России оборудование арестованной фабрики Roshen

Сообщается, что вывезенный из Липецка груз был доставлен на адрес офиса компании Roshen в Киеве.





«17 и 25 января 2018 года украинскую границу пересекли две партии на сумму около 10 миллионов гривен (около 2,3 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), в которую вошло оборудование для производства, обертывания и упаковки конфет и других кондитерских изделий», — рассказали в программе.





Кроме того, сообщается, что в марте 2016 года с территории российской фабрики вывезли насосы, теплообменники и холодильные машины, а в октябре 2015 года оттуда были переправлены линии производства, обертывающие машины и линии упаковки.





сообщает lenta.ru В октябре корреспондент украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк побывал на фабрике Roshen в Липецке и убедился, что она не работает. Журналист рассказал, что производственные площадки закрыты, и в здании остались только охранники и уборщики,lenta.ru









Президент Украины Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen в 1996 году. В состав компании входят подразделения на Украине, в Литве, Казахстане, Китае и Венгрии. Липецкая фабрика, согласно решению Басманного суда Москвы, в 2015 году была арестована в связи с налоговой задолженностью в 180 миллионов рублей. Спустя год Roshen заплатила восьми миллионов долларов налогов. В январе 2017 года на официальном сайте компании сообщалось о закрытии единственного российского подразделения по экономическим и политическим причинам.



