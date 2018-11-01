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30.000 евро за "запорожец": за что просят такие деньги?

02.11.2018 18:47 — Разное | Партизан  
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На немецком сайте AutoScout24 появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М с пробегом всего 6 км. Автомобиль 1987 года выпуска с оригинальным кузовом и двигателем оценили в 30.000 евро, сообщает motor.ru.



В описании к объявлению указывается, что изначально автомобиль зарегистрировали в Польше в 1995 году. Сообщается также, что с тех пор он хранился в гараже (причем на протяжении... 37 лет, но это, по всей видимости, просто ошибка). В июле 2017 года ЗАЗ-968М прошел полный процесс восстановления с сохранением оригинального кузова и двигателя. Машина получила новые покрышки и аккумулятор.


Любопытно, что в прошлом году "запорожец" пытались продать за вдвое большую сумму, но, очевидно, покупателя на раритетную модель не нашлось.
Напомним, что совсем недавно другой "запорожец", 1972 года выпуска, выставили на продажу в Литве, оценили советский раритет в 4 евро.



 
 
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На немецком сайте AutoScout24 появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М с пробегом всего 6 км. Автомобиль 1987 года выпуска с оригинальным кузовом и двигателем оценили в 30.000...
 
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