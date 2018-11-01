



В описании к объявлению указывается, что изначально автомобиль зарегистрировали в Польше в 1995 году. Сообщается также, что с тех пор он хранился в гараже (причем на протяжении... 37 лет, но это, по всей видимости, просто ошибка). В июле 2017 года ЗАЗ-968М прошел полный процесс восстановления с сохранением оригинального кузова и двигателя. Машина получила новые покрышки и аккумулятор.









Любопытно, что в прошлом году "запорожец" пытались продать за вдвое большую сумму, но, очевидно, покупателя на раритетную модель не нашлось.

Напомним, что совсем недавно другой "запорожец", 1972 года выпуска, выставили на продажу в Литве, оценили советский раритет в 4 евро.







