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EPAM купил Британское DIGITAL- агентство

02.11.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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ИТ-компания EPAM с белорусскими корнями купила британское digital-агентство TH_NK, которое входит в топ-100 компаний своего профиля в Великобритании.

 Главный офис находится в Лондоне. Есть отделения в Ньюкасле и Ливерпуле, сообщает officelife.media
Как поясняет компания EPAM, приобретение нового актива необходимо для усиления направления консалтинга.

Напомним, что штаб-квартира EPAM находится в США. Отделения есть в 25 странах. Компания имеет белорусские корни. Здесь был открыт один из первых офисов. EPAM является резидентом ПВТ. Поглощать другие компании она начала более 10 лет назад.


Компания EPAM вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 году, благодаря чему там впервые был вывешен белорусский флаг. По итогам III квартала 2018 года выручка компании достигла $468,2 млн. Это рост на 24% по сравнению с тем, что было год назад. По итогам IV квартала компания ожидает выручку в размере $500 млн, в том числе $2 млн — от TH_NK


 
 
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ИТ-компания EPAM с белорусскими корнями купила британское digital-агентство TH_NK, которое входит в топ-100 компаний своего профиля в Великобритании.
 
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Светлы шлях
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