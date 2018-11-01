Как «самый молодой» Сергей Румас сегодня пытался вдохнуть жизнь в остывающее тело СНГ

Визит премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Астану стал первым выходом «в свет» нового белорусского премьера. По сути, со многими коллегами по СНГ на сегодняшнем заседании Совета глав правительств Румас только знакомился.





Однако на первом заседании Сергей Румас не отмалчивался и даже наоборот призывал более опытных коллег к конкретным решениям. «Иначе скоро нам всем придется принимать другой, но уже грустное решение - более активным действиям. «ам.





Согласно сообщению пресс-службы Совмина, Сергей Румас в астане выступил с рядом инициатив.





В частности, он предложил дополнить Концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств совместными экономическими инициативами.





Как отметил Сергей Румас, несмотря на положительные темпы роста взаимной торговли, ее доля в общем товарообороте стран СНГ занимает чуть менее 1/5 части (18%). В Европейском союзе на внутреннюю торговлю приходится порядка 2/3 торгового оборота.





"На наш взгляд, для дальнейшей эволюции Содружества целесообразно дополнить концепцию планами по выработке совместных приоритетов развития, возможно, вплоть до уровня отдельных отраслей, инвестиционных программ. Очень важно определить общие точки экономического роста, в первую очередь в сферах, способных обеспечить высокий мультипликативный эффект", - подчеркнул он.





Руководитель белорусского правительства также призвал коллег по СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами. "К сожалению, должен констатировать, что на экспертном уровне работа фактически зашла в тупик из-за разногласий о целесообразности включения в проект соглашения главы "Инвестиции". Очевидно, что инвестиционная деятельность не может рассматриваться как некая самоцель, это неотъемлемая часть любого экономического процесса", - отметил Сергей Румас.





В данном случае инвестиции выступают в качестве инструмента по продвижению услуг. "Поэтому раздел "Инвестиции" - это ключевой элемент соглашения, без которого вся конструкция теряет смысл", - обратил внимание Премьер-министр.





В связи с этим Сергей Румас предложил на уровне глав правительств принять принципиальное решение о включении в проект соглашения этого раздела и двигаться дальше. "Иначе очень скоро нам с вами придется принимать другое принципиальное, но уже грустное решение - закрыть этот переговорный трек", - заметил он.



