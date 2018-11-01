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За референдум о независимости от Мадрида ответят каталонские сепаратисты

02.11.2018 18:34 — Разное | Партизан  
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Прокуратура Испании в обвинительном акте против лидеров каталонских сепаратистов просит приговорить их к длительным срокам заключения по делу об организации незаконного референдума 1 октября 2017 года. Об этом сообщает ElPais.



"В пятницу утром прокуратура представила обвинительный акт против лидеров каталонских сепаратистов, которые находятся под досудебным арестом, за их роль в проведении незаконного референдума 1 октября 2017 года в регионе и односторонней декларации об объявлении независимости", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что прокуроры потребовали 25 лет лишения свободы для бывшего вице-премьера Каталонии Ориола Жункераса по обвинению в подстрекательстве к бунту и растрате средств.

Для бывших лидеров общественных ассоциаций, которые активно выступали за независимость Каталонии, Жорди Санчеса и Жорди Кихарти, и для бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкаделли прокуроры потребовали по 17 лет заключения.


Как сообщалось, политический кризис в Каталонии начался 1 октября 2017 года, когда в регионе состоялся запрещенный властью Испании референдум о независимости от Мадрида. По данным каталонской власти, свыше 90 процентов человек, принимавших участие в референдуме, поддержало независимость региона.
Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустило парламент и правительство Каталонии после того, как они приняли декларацию о независимости региона.

В настоящее время несколько лидеров движения за независимость находятся под стражей или убежали со страны.


 
 
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Прокуратура Испании в обвинительном акте против лидеров каталонских сепаратистов просит приговорить их к длительным срокам заключения по делу об организации...
 
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