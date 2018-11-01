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Совладелец "Короны" станет куратором алкогольного банкрота «Иловское»
Председателю совета директоров компании «Табак-инвест» Павлу Топузидису предложено взять кураторство над предприятием «Иловское», которое специализируется на производстве спирта этилового из пищевого сырья, плодовых и фруктово-ягодных вин, кальвадоса.
Павел Топузидис (слева) и Александр Турчин. Фото: ced.by
Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин во время поездки на предприятие.
Стоит отметить,
Александру Турчину доложили о принимаемых мерах по оздоровлению предприятия. Он также побеседовал и с работниками цехов. В ходе общения они выразили озабоченность судьбой не только предприятия, но и всех тех, кто здесь трудится. Являясь одним из двух самых крупных в Мядельском районе, «Иловское» предоставляет рабочие места почти для 150 жителей, говорится в сообщении.
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Председателю совета директоров компании «Табак-инвест» Павлу Топузидису предложено взять кураторство над предприятием «Иловское», которое специализируется на...
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