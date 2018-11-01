



Павел Топузидис (слева) и Александр Турчин. Фото: ced.by





Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин во время поездки на предприятие.

пишет news.tut.by что в настоящее время «Иловское» имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Налоговая подала заявление в экономический суд Минской области о признании предприятия «Иловское» экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий. Стоит отметить,news.tut.by что в настоящее время «Иловское» имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Налоговая подала заявление в экономический суд Минской области о признании предприятия «Иловское» экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий.









Александру Турчину доложили о принимаемых мерах по оздоровлению предприятия. Он также побеседовал и с работниками цехов. В ходе общения они выразили озабоченность судьбой не только предприятия, но и всех тех, кто здесь трудится. Являясь одним из двух самых крупных в Мядельском районе, «Иловское» предоставляет рабочие места почти для 150 жителей, говорится в сообщении.



