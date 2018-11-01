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Армения вряд ли сможет сохранить за собой пост генсека ОДКБ

02.11.2018 18:18 — Разное | Партизан  
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Об этом заявил агентству "Новости-Армения" политтехнолог Виген Акопян.

Решением совета коллективной безопасности ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден в пятницу от должности генерального секретаря организации. Исполнение обязанностей генсека возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, пишет arka.am
"Это было ожидаемым, учитывая развитие событий в рамках уголовного дела, шумиху вокруг него. Мне кажется, что это стало логичным в контексте проводимой сегодня  властями внешней политики", - сказал Акопян.   

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на 28-е июля принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В качестве обвиняемого был привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который в данный момент объявлен в розыск. 

По словам Акопяна, наметившаяся тенденция такова, что этот пост не перейдет к представителю Армении. 

Генсеком ОДКБ Хачатуров был назначен в мае 2017 года. Этот пост он должен был занимать три года. 

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Парламент Армении на специальном заседании 8-го мая со второй попытки избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. 


 
 
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Об этом заявил агентству "Новости-Армения" политтехнолог Виген Акопян.
 
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