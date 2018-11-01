Oops! Лукашенко назвал модернизацию мехового комбината подарком народу к 7 ноября

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения предприятия.





Он пояснил, что он сам, члены правительства и другие высшие должностные лица должны показать людям, что сделано за прошедший год - к 7 ноября. По его словам, Витебский меховой комбинат после модернизации стал очень солидным предприятием - подарком народу к празднику.





Александр Лукашенко отметил, что промышленность нуждается в предприятиях-гигантах, таких как, например, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, но необходимо уделять внимание и относительно небольшим производствам.





"Мы могли бы построить вот таких предприятий за 800 миллионов - посчитайте, сколько. И люди заняты, и предприятие прекрасное, - заметил он. - Надо развивать то, что есть, чтобы это не погибло. Подхватили вовремя - получили хорошее предприятие. Народ получит прекрасную работу".





В реконструкцию Витебского мехового комбината вложили около $24 млн, здесь создано более 300 рабочих мест. Планируется, что, когда предприятие выйдет на полную мощность, численность сотрудников увеличится до 500 человек. Модернизацией комбината занимался холдинг "Марко".





Лукашенко пошутил, что его гендиректор Николай Мартынов может быть выдвинут на получение звания "Герой Беларуси". Правда, позже глава государства поручил провести соответствующие проверки, чтобы присвоить топ-менеджеру высокую награду - какую именно, журналистам узнать не удалось.





"Я почему его "допрашиваю" и почему приехал сегодня сюда: нам надо на него пристально посмотреть, внимательно изучить, есть ли к нему вопросы. Поэтому еще раз принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать, - сказал Александр Лукашенко. - Мне важно сейчас, чтобы потом не сказали, когда президент ему вручит высокую награду, что там коррупционеры".





Отдельное внимание было уделено закупкам сырья для производства меховых изделий. Александр Лукашенко поинтересовался, как налажены процессы в этом направлении, особенно в ценовом плане, и нуждается ли предприятие в дополнительной пушнине. По словам главы государства, стороны должны сотрудничать таким образом, чтобы это никому не было в убыток.





"Если вы договоритесь о том, что будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что получишь столько пушнины, сколько надо. Мы просто заставим по нормальным ценам тебе продавать, - заявил Президент, обращаясь к Николаю Мартынову. - Почему я так говорю: мы постоянно фиксируем жуткую коррупцию в производстве и реализации этих шкур".





Александр Лукашенко подчеркнул, что если эта работа будет налажена и даст положительный эффект, предприятие сможет переработать все поступившее сырье не в убыток производителям, то государство поддержит дальнейшую модернизацию комбината.





Он также напомнил о своем давнем поручении, касающемся разведения овец и выделки овчины. "Я чувствую, что аграрии у нас недорабатывают в этом плане, особенно в Витебской области", - заметил он. Глава государства поручил разобраться в этом вопросе и доложить ему.



