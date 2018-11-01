Официалная часть





РЕШЕНИЕ





Футбольный Арбитраж Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (далее — Футбольный Арбитраж) в составе председателя Шунтова Е.Ф., членов Лемешонка А.И., Луговцова Л.С., Сухинина М.М.





Секретарь — Мишаев А.О.





При участии представителей ООО ФК "Динамо-Брест" Зайцева А.Н., Астапчика И.Л., Касперовича В.И., Шилова Ю.Ю. с одной стороны, представителей СУ "Гродненский футбольный клуб "Неман" Ворсовича И.И., Колошица И.И. с другой стороны, а также председателя комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ Ильича С.Н.





УСТАНОВИЛ:





І. Исходные фактические обстоятельства дела





1. Ниже представлены наиболее существенные фактические обстоятельства дела (исходная информация), которая была представлена в документациях и в устных заявлениях сторон сделанных во время слушания, состоявшегося 25 октября 2018 года. Данная исходная информация представлена исключительно для представления резюме рассматриваемого спора. Дополнительные факты могут быть также изложены в последующих главах, когда это будет уместно, в связи с юридическим исследованием обстоятельств рассматриваемого дела.





2. Стороны спора:





Апеллянт — ООО ФК "Динамо-Брест", 224005, г. Брест , ул. Леваневского, 7; Ответчик — СУ ГФК "Неман", 230029, г. Гродно , ул. Коммунальная, 3.





3. Савицкий Павел Олегович (12 июля 1994 года рождения, далее также — Футболист), осуществлял трудовую деятельность в СУ ГФК "Неман" с 21 сентября 2009 года с перерывом, в качестве спортсмена-стажера и с 2012 года в качестве спортсмена-инструктора.





4. В сезоне 2017 года Ответчик и Футболист заключили новый срочный трудовой договор от 1 февраля 2017 года №09/01.02.17 (далее — Договор).





5. В спортивном сезоне 2017 года Футболисту исполнилось 23 года.





6. СУ ГФК "Неман" представил Футболисту письменное Уведомление от 7 сентября 2017 года №733 (далее — Уведомление), в соответствии со статьей 22 Регламента Ассоциации "Белорусская федерация футбола" по статусу и переходам футболистов (далее — Регламент АБФФ) в редакции 2017 года, в котором предложил продлить трудовые отношения на аналогичных или улучшенных финансовых условиях.





7. Савицкий П.О. отказался от данного предложения. 26 ноября 2017 года трудовые отношения между Футболистом и СУ ГФК "Неман" были прекращены в связи с истечением срока действия Договора.





8. ООО ФК "Динамо-Брест" 28 декабря 2017 года заключил с Савицким П.О. срочный трудовой договор.





9. СУ ГФК "Неман" 4 января 2018 года письменно обратился в адрес Апеллянта с просьбой произвести выплату компенсации за подготовку и обучение Савицкого П.О. в размере 635 661,54 (шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один доллар США пятьдесят четыре цента).





Указанная сумма была рассчитана Ответчиком согласно пункту 3 статьи 23 Регламента АБФФ (211 887,18 долларов США доход Футболиста в СУ ГФК "Неман" за последние 5 лет, умноженные на коэффициент 3 для клубов Высшей лиги).





10. ООО ФК "Динамо-Брест" 5 января 2018 года сообщил о своем отказе в выплате компенсации за подготовку и обучение Савицкого П.О., ссылаясь на пункт 3 статьи 21 Регламента АБФФ, в котором определено, что При переходе футболиста в возрасте 23 лет и старше по истечении срока действия его контракта компенсация за подготовку и обучение выплате не подлежит.





11. СУ ГФК "Неман" 25 мая 2018 года обратился в Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов (далее — Комитет) с требованием к ООО ФК "Динамо-Брест" о выплате компенсации за подготовку и обучение Савицкого О.П. в сумме 635 661,54 долларов США ссылаясь на статью 22 Регламента АБФФ, а также на статьи 290 и 291 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, согласно которым обязательство должно исполняться надлежащим образом и односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.





12. Комитет 7 сентября 2018 года принял решение (далее – Решение) частично удовлетворить требования СУ ГФК "Неман" и обязал ООО ФК "Динамо-Брест" выплатить компенсацию за подготовку и обучение Савицкого П.О. в размере 398 230 (триста девяносто восемь тысяч двести тридцать) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты (выплату произвести в течение 30 дней с момента получения настоящего решения), посчитав, что спортивная подготовка Савицкого П.О. была окончена в 2014 году.





13. Апеллянт 27 сентября 2018 года обратился в Футбольный Арбитраж с апелляцией на решение Комитета.





ІІ. Позиции сторон





14. Доводы Апеллянта изложены в апелляционном заявлении от 27 сентября 2018 года.





14.1. Резюме апелляционного заявления ООО ФК "Динамо-Брест":





14.1.1. Комитет использовал не корректную версию статьи 22 Регламента 2017, и в связи с этим ошибочно применил т.н. «специальную норму» к пункту 2, а не к пункту 1.2 данной статьи. Поэтому вывод Комитета о том, что Регламентом АБФФ сезон 23-летия игрока выделен в особый специальный правовой институт не верен, так как пункт 4 статьи 22 юридически не может являться исключением для положений, установленных пунктом 3 статьи 21, пунктом 2.4 статьи 22 и пунктом 10 статьи 23 в отношении отсутствия обязанности по выплате компенсации за подготовку и обучение при переходе игрока 23 лет и старше по истечению срока действия контракта, которое должно быть после окончания сезона (с учетом норм пункта 2 статьи 21 Регламента АБФФ).





14.1.2. Нормы Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков (далее — Регламент ФИФА) принимались во внимание при разработке Регламента АБФФ. Соответственно в случае применения к данному делу норм ФИФА, в том числе Циркулярного письма №801 от 28 марта 2002 года, статьи 20 Регламента ФИФА по статусу и трансферам футболистов, а также международной практики рассмотрения споров ФИФА и CAS оснований для выплаты компенсаций в рамках рассматриваемого дела не имелось бы. Комитет не обоснованно проигнорировал практику рассмотрения аналогичных ситуаций в ФИФА и CAS.





14.1.3. Из представленных статистических данных выступлений Футболиста за СУ ГФК "Неман" Апеллянт отмечает, что Футболист принимал участие во всех без исключения играх гродненского клуба, начиная с 2012 года, отличался высочайшими результатами, с мая 2014 года Савицкий П.О. также является игроком национальной сборной команды, что, по мнению ООО ФК "Динамо-Брест" позволяет утверждать, что Футболист полностью сформировался как профессионал более 5 лет назад и его спортивная подготовка тоже закончилась более 5 лет назад, соответственно. Датой окончания спортивной подготовки и обучения следует считать дату подписания первого контракта спортсмена-инструктора 24 января 2012 года. В связи с этим, у СУ ГФК "Неман" нет правовых оснований требовать выплаты компенсации.





14.1.4. СУ ГФК "Неман" ограничился формальным уведомлением Футболиста о продлении контрактных отношений. В отличие от такой пассивной позиции в желании подписать Савицкого П.О. на протяжении 80 дней, СУ ГФК "Неман" уже 4 января, на второй рабочий день в новом году, сразу же после подписания Футболистом нового контракта с ООО ФК "Динамо-Брест", подготовил и отправил требование о выплате компенсации за спортивную подготовку в адрес ООО ФК "Динамо-Брест".





Апеллянт подчеркивает данный контраст в поведении Ответчика — факт активной переписки со стороны СУ ГФК "Неман" по поводу выплаты компенсации, указанное также подтверждает, по мнению Апеллянта, тот факт, что предложение Футболисту продлить контракт было формальным и имеющим единственную цель, — получить компенсацию за спортивную подготовку. Таким образом, требование СУ ГФК "Неман" не может быть удовлетворено также и на этом основании.





ІІІ. Заседание Футбольного Арбитража 25 октября 2018 года.





15. Позиция Ответчика изложена в выступлении Ворсовича И.И. во время заседания Футбольного Арбитража, состоявшегося 25 октября 2018 года.





15.1. Резюме возражений Ответчика:





15.1.1. Решение Комитета полностью СУ ГФК "Неман" не удовлетворило — клуб рассчитывал получить за спортивную подготовку Савицкого П.О. более 635 тысяч долларов США в эквиваленте согласно Регламенту АБФФ, тем не менее, было принято решение апелляцию не подавать.





15.1.2. Позиция СУ ГФК "Неман" основывается на статье 22 Регламента АБФФ. Все клубы должны соблюдать регламентирующие документы АБФФ.





16. В ходе заседания Футбольного Арбитража представители Апеллянта в полном объеме поддержал требования, изложенные в апелляционном заявлении.





17. Председатель Комитета Ильич С.Н. в полной мере поддержал Решение Комитета, при этом отметил, что особенностью данного дела, по его мнению, является то, что Исполнительный комитет АБФФ 23 февраля 2018 года внес изменение в Регламент АБФФ, согласно которому уменьшен возраст футболиста-профессионала с 23 до 22 лет за подготовку и обучение которого необходимо выплачивать компенсацию, в случае если данный игрок в период до окончания спортивного сезона своего 22-летия откажется продлевать контракт с прежним клубом на таких же либо улучшенных финансовых условиях.





IV. Юрисдикция





18. К компетенции Футбольного Арбитража относится рассмотрение любых споров, возникающих в процессе управления футболом и его развития в Республике Беларусь.





18.1. Согласно ст. 6.17.4 Устава АБФФ Футбольный Арбитраж правомочен в случае, подачи апелляции на решения Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.





18.2. Таким образом, Футбольный Арбитраж имеет соответствующую юрисдикцию для рассмотрения настоящего спора.





V. Применимое право





19. Согласно п. 1.5. Регламента о Футбольном Арбитраже при принятии решения Футбольный Арбитраж руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, Уставами, нормами, регламентами АБФФ, ФИФА, УЕФА, Дисциплинарным регламентом (кодексом) АБФФ, а также общими началами права и смыслом законодательства.





20. Рассматриваемый спор между резидентами Республики Беларусь подчиняется законодательству Республики Беларусь, с учетом того, что спор носит спортивно-правовой характер, Футбольный Арбитраж в совокупности также применяет требования Регламентирующих документов АБФФ.





21. Согласно п. 7.14. Регламента о Футбольном Арбитраже если по какому-либо процедурному вопросу нет указаний, то Арбитраж может поступить по своему усмотрению, с соблюдением законодательства Республики Беларусь.





VI. Мотивировочная часть решения





22. Согласно базового юридического принципа закрепленного ст. 179 Гражданско-процессуального Кодекса Республики Беларусь (далее ГПК РБ) Каждая сторона доказывает факты, на которые ссылается как на основание своих требований или возражений.





23. В отношении заявления Апеллянта о том, что Комитет при вынесении Решения использовал не корректную версию статьи 22 Регламента АБФФ (редакции 2017 года) Футбольный Арбитраж отмечает, что общеизвестным является факт, что Исполнительный комитет АБФФ в 2015 году принял соответствующее изменение в Регламент АБФФ (статья 22) согласно которому период до наступления сезона 23-летия футболиста выделен в специальный правовой институт, позволяющий клубам занимающимся подготовкой футболистов рассчитывать на компенсацию своих расходов связанных с его подготовкой и обучением.





23.1. Общеизвестным для членов белорусской футбольной семьи также является "дело Антона Шрамченко", которое рассматривал Футбольный Арбитраж в 2015 году на основании измененной статьи 22 Регламента АБФФ.





23.2. Футбольный Арбитраж отмечает, что на Интернет-сайте АБФФ в свободном доступе имеется Регламент АБФФ в различных редакциях, в том числе действующей, а также в редакции, действовавшей в 2017 году.





Пункт 4 статьи 22 Регламента АБФФ в редакции 2017 года имеет следующее содержание:





В качестве исключения из правила, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, устанавливается, что, если профессиональный футбольный клуб предлагает футболисту-профессионалу до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23 лет, заключить новый контракт на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а этот футболист-профессионал отказывается заключить предлагаемый новый контракт и переходит в новый профессиональный футбольный клуб в связи с истечением срока действия прежнего контракта, прежнему профессиональному футбольному клубу новый профессиональный футбольный клуб выплачивает компенсацию за подготовку и обучение данного футболиста в размере, установленном настоящим Регламентом.





23.3. Исходя из изложенного в настоящем пункте, Футбольный Арбитраж приходит к выводу о том, что Комитетом правомерно применена статья 22 Регламента АБФФ 24. В отношении заявления ООО ФК "Динамо-Брест" о том, что Комитет не обоснованно проигнорировал нормы Регламента ФИФА, а также практику рассмотрения аналогичных ситуаций в ФИФА и CAS, Футбольный Арбитраж с учетом п.п. 19-21 указанных выше отмечает следующее.





24.1. В соответствии со статьей 2 Регламента процедур Комитета ФИФА по статусу игроков и Палаты по разрешению споров, даже при рассмотрении международных споров (что не соответствует национальной сути рассматриваемого спора) прежде всего во внимание принимаются все соответствующие договоренности, законы и/или соответствующие коллективные соглашения, которые существуют на национальном уровне, а также специфика спорта.





24.2. Очевидно, что Апеллянт и Ответчик принадлежат к АБФФ, рассматриваемый спор носит сугубо национальный характер.





24.3. Регламентом ФИФА в пункте 3 статьи 1 определено, какие положения международного регламента являются обязательными для национальных ассоциаций, а какие носят рекомендательный характер. Положения Регламента ФИФА в отношении выплаты "тренировочной компенсации" (ст. 20 и Приложение №4) не предусмотрены в пункте 3 статьи 1 Регламента ФИФА и соответственно не являются ни обязательными, ни носящими рекомендательный характер для национальных ассоциаций.





24.4. Футбольный Арбитраж подчеркивает, что Регламентом АБФФ в полной мере, с учетом национальных особенностей, предусмотрен институт имеющийся в Регламенте ФИФА о выплате компенсации за подготовку и обучение футболистов.





24.5. Исходя из изложенного в настоящем пункте, Футбольный Арбитраж приходит к выводу о том, что Комитетом правоверно применялись нормы Регламента АБФФ к рассматриваемому спору.





25. В отношении заявления Апеллянта о том, что Уведомление СУ ГФК "Неман" Футболисту о продлении Договора носило формальный характер, Футбольный Арбитраж отмечает следующее.





25.1. Регламентом АБФФ в пункте 4 статьи 22 в отношении требований к форме уведомления предусмотрено: (i) письменное предложения футболисту-профессионалу (до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23 лет) заключить новый контракт на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, причем данное предложение должно быть передано лично игроку под роспись и в (ii) срок не позднее, чем за 60 календарных дней до окончания срока действия имеющегося контракта.





25.2. Регламент АБФФ не содержит каких-либо иных дополнительных требований к уведомлению.





25.3. Рассмотрев нижеследующее Уведомление, Ставим Вас в известность о желании продлить с Вами трудовые отношения, основанные на срочном трудовом договоре от 1 февраля 2017 г. №09/01.02.17 и заключить новый срочный трудовой договор, на аналогичных или улучшенных финансовых условиях.





Футбольный Арбитраж установил, что оно в полной мере отвечает требованиям пункта 4 статьи 22 Регламента, т.к. Савицкому П.О. было предложено заключить новый срочный трудовой договор, на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, Футболист расписался в Уведомлении, которое было передано лично Савицкому П.О., более чем за 60 дней до окончания срока действия Договора, в течение сезона его 23-летия.





25.4. Исходя из изложенного в настоящем пункте, Футбольный Арбитраж приходит к выводу о том, что Комитетом надлежащим образом была дана юридическая оценка соответствия Уведомления требованиям Регламента АБФФ.





26. В отношении доводов ООО ФК "Динамо-Брест", что Футболист полностью сформировался как профессионал более 5 лет назад и датой окончания спортивной подготовки и обучения следует считать дату подписания первого контракта спортсмена-инструктора 24 января 2012 года, Футбольный Арбитраж отмечает следующее.





26.1. Комитетом фактически была принята позиция Апеллянта в отношении того, что спортивную подготовку Савицкого П.О. не следует относить к его сезону 23-летия, так Комитетом было принято решение о принятии к расчету суммы компенсации доходов Футболиста в СУ ГФК "Неман" лишь двух лет из пяти заявленных Ответчиком.





26.2. Футбольный Арбитраж также полностью соглашается с нижеследующим выводом Комитета о том, что Савицкий П.О. является воспитанником ФК "Неман", осуществлял трудовую деятельность в ФК «Неман» с 21 сентября 2009 года с перерывом (аренда в ФК "Ягеллония" Польша, первая половина сезона 2015 года), в качестве спортсмена-стажера и с 2012 года в качестве спортсмена-инструктора. На протяжении указанного периода Футболист являлся лидером ФК "Неман", неоднократно признавался лучшим игроком клуба. По итогам сезонов 2013, 2016, 2017 Савицкий П.О. входил в список 22 лучших игроков чемпионата Беларуси. С мая 2014 года Футболист также является игроком национальной сборной страны. Кроме того, Футболист в период с 1 января по 31 мая 2015 года находился в аренде в клубе высшего дивизиона чемпионата Польши.





С учетом изложенного Комитет считает, что подготовку Савицкого П.О. можно признать оконченной к 2015 году (в 2014 году дебют в национальной сборной и трансфер по итогам сезона в зарубежный чемпионат).





26.3. Вместе с этим Футбольный Арбитраж соглашается, что особенностью рассматриваемого спора является то, что 23 февраля 2018 года (т.е. после возникновения спора, но в период его продолжения) Исполнительным комитетом АБФФ приняты и утверждены изменения в Регламент АБФФ непосредственно касающиеся сути данного дела, в частности, в пункт 3 статьи 22 Регламента АБФФ, внесено изменение, согласно которому уменьшен возраст футболиста-профессионала с 23 до 22 лет за подготовку и обучение, которого необходимо выплачивать компенсацию, в случае если данный игрок до окончания периода наступления спортивного сезона своего 22-летия откажется продлевать контракт с прежним клубом на таких же либо улучшенных финансовых условиях.





26.4. Исходя из изложенного в настоящем пункте, Футбольный Арбитраж, руководствуясь принципом справедливости, принял решение о снижении суммы компенсации путем применения коэффициента 2 к сумме дохода Савицкого П.О. в СУ ГФК "Неман" за 2013 и 2014 года.





При этом Футбольный Арбитраж считает необходимым указать, что принятое решение не связано с заявлением представителя собственника ООО ФК "Динамо-Брест" Зайцева А.Н. о том, что возглавляемый им клуб, в случае не удовлетворения апелляции, будет рассматривать вопрос вплоть до снятия команды с чемпионата и, что он будет вынужден направить свои усилия на развитие фарм-клуба ФК "Рух".





Футбольный Арбитраж не оспаривая право любого человека по своему собственному желанию, самостоятельно распоряжаться средствами, находящимися у него, считает необходимым подчеркнуть, что помимо прав участники белорусской футбольной семьи также должны исполнять соответствующие обязанности, предусмотренные регламентирующими документами АБФФ.





При этом Футбольный Арбитраж считает важным отметить безусловную значимость для белорусского футбола предпринимаемых начинаний брестского клуба, с приходом к его управлению Зайцева А.Н., равно как и многолетней истории и традиций ФК "Динамо-Брест".





27. На основании всего вышеизложенного, всесторонне и объективно рассмотрев представленные документы, заслушав стороны, Футбольный Арбитраж, руководствуясь ст.ст. 6.16 — 6.22. Устава АБФФ принял нижеследующее





РЕШЕНИЕ:





1. Апелляционное заявление ООО "ФК "Динамо-Брест" от 27.09.2018 принять к рассмотрению.





2. Решение комитета по статусу и трансферам футболистов от 07.09.2018 изменить в части размера компенсации за подготовку и обучение Савицкого П.О., определив его в сумме 265 487 долларов США по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. Оплату произвести в течение 30 дней с момента вынесения решения.





3. Расходы, связанные с настоящим разбирательством, возложить на ООО "ФК "Динамо-Брест".





4. В соответствии со ст. 6.22 Устава Ассоциации "Белорусская федерация футбола" настоящее решение является окончательным и обжалованию не подлежит, — говорится на официальном сайте БФФ.



