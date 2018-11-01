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Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его белорусские ботинки

02.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Витебской области, где осматривает местные предприятия, рассказал, что предпочитает отечественную обувь. Туфли, которые носит глава государства, были произведены на одном из заводов республики.

По словам Лукашенко, однажды ботинками этой фирмы даже заинтересовался его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев.

«Я даже когда встречаюсь с главами государств, они щеголяют в итальянских, еще каких-то... Назарбаев говорит «а где это ты такое взял?». Я говорю – «в Беларуси» – цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что поначалу Назарбаев даже не поверил, что эта обувь белорусского производства. По словам президента, чтобы доказать это, он снял обувь и показал бренд изготовителя. «И не надо итальянское, и не надо французское», – заключил Лукашенко.



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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки по Витебской области, где осматривает местные предприятия, рассказал, что предпочитает отечественную...
 
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Полымя
Lida.Info
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