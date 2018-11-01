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Братья Костицыны и еще 2 минских динамовца дополнительно вызваны в ноябрьский кэмп сборной Беларуси
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, несколько дней назад
Ранее в состав сборной были приглашены в основном те из представителей минского «Динамо», кто не имеет достаточной игровой практики в КХЛ.
Кроме того, в опубликованном ранее списке сегодня произошло еще одно изменение — 28-летний форвард гродненского «Немана» Александр Малявко получил травму в недавнем матче национального чемпионата против «Лиды». Вместо него в тренировочный лагерь приглашен 21-летний нападающий молодечненского «Динамо» Андрей Белевич, сообщает
В прошлом сезоне Белевич уже неоднократно привлекался в национальную команду на игры турниров «Еврочелленджа», заработав в них 3 (1+2) бомбардирских очка. В чемпионате Беларуси с 17 (9+8) баллами Белевич входит в топ-10 бомбардиров экстралиги с показателем полезности «+8».
Предстоящий кэмп сборной Беларуси стартует в ближайший понедельник, 5 ноября, а с 8 по 10 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены» пройдет турнир «Кубок 4 наций Velcom» с участием национальных сборных Беларуси, Франции, Словении и Латвии.
Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций Velcom»
8 ноября (четверг), 18.15
Беларусь — Франция
9 ноября (пятница), 19.30
Беларусь — Словения
10 ноября (суббота), 19.30
Беларусь — Латвия.
Перед игрой с французами 8 ноября для болельщиков выступит Лявон Вольский.
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, несколько дней назад огласивший состав на турнир в Минске, решил вызвать в ноябрьский кэмп еще...
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