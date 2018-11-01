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Братья Костицыны и еще 2 минских динамовца дополнительно вызваны в ноябрьский кэмп сборной Беларуси

02.11.2018 20:09 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, несколько дней назад огласивший состав на турнир в Минске, решил вызвать в ноябрьский кэмп еще четверых форвардов минского «Динамо»: братьев Андрея и Сергея Костицыных, а также Александра Китарова и Евгения Ковыршина, сообщает твиттер ФХБ.

Ранее в состав сборной были приглашены в основном те из представителей минского «Динамо», кто не имеет достаточной игровой практики в КХЛ.


Андрей и Сергей Костицыны. Фото: twitter.com/hockey_bel

Кроме того, в опубликованном ранее списке сегодня произошло еще одно изменение — 28-летний форвард гродненского «Немана» Александр Малявко получил травму в недавнем матче национального чемпионата против «Лиды». Вместо него в тренировочный лагерь приглашен 21-летний нападающий молодечненского «Динамо» Андрей Белевич, сообщает пресс-служба ФХБ.

В прошлом сезоне Белевич уже неоднократно привлекался в национальную команду на игры турниров «Еврочелленджа», заработав в них 3 (1+2) бомбардирских очка. В чемпионате Беларуси с 17 (9+8) баллами Белевич входит в топ-10 бомбардиров экстралиги с показателем полезности «+8».

Сборная Беларуси на ноябрьском кэмпе:

Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо» Минск, КХЛ), Дмитрий Мильчаков («Пльзень», Чехия), Александр Осипков («Динамо» Молодечно).

Защитники: Андрей Антонов («Юность»), Даниил Бокун, Роман Достанко (оба — «Шахтер»), Павел Воробей («Сибирь», КХЛ), Владимир Денисов («СайПа», Финляндия), Дмитрий Знахаренко («Динамо» Минск, КХЛ), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — «Неман»), Никита Устиненко («Молот-Прикамье», ВХЛ).

Нападающие: Павел Боярчук, Артем Кислый, Сергей Малявко, Никита Ремезов (все — «Неман»), Андрей Костицын, Сергей Костицын, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Андрей Степанов, Александр Когалев, Максим Парфеевец (все — «Динамо» Минск, КХЛ), Артур Гаврус, Андрей Белевич (оба — «Динамо» Молодечно), Артем Демков, Виктор Туркин (оба — «Шахтер»), Павел Развадовский («Юность»), Никита Феоктистов («Адмирал», КХЛ).

Предстоящий кэмп сборной Беларуси стартует в ближайший понедельник, 5 ноября, а с 8 по 10 ноября на льду столичной «Чижовка-Арены» пройдет турнир «Кубок 4 наций Velcom» с участием национальных сборных Беларуси, Франции, Словении и Латвии.

Матчи сборной Беларуси на «Кубке 4 наций Velcom»

8 ноября (четверг), 18.15

Беларусь — Франция

9 ноября (пятница), 19.30

Беларусь — Словения

10 ноября (суббота), 19.30

Беларусь — Латвия.

Перед игрой с французами 8 ноября для болельщиков выступит Лявон Вольский.


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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, несколько дней назад огласивший состав на турнир в Минске, решил вызвать в ноябрьский кэмп еще...
 
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