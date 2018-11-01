Крупные службы такси Минска подписали меморандум о заморозке тарифов во время II Европейских игр

2 ноября представители крупнейших служб такси Минска, а также Мингорисполком, МАРТ и Минтранс подписали меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги такси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Согласно условиям меморандума, тарифы на услуги такси, в том числе заказанные через мобильное приложение, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тарифов по состоянию на 1 апреля 2019 года.

«Цель подписанного меморандума — обеспечение комфортного пребывания гостей и жителей города, участников соревнований в период проведения II Европейских игр, поддержание гостеприимного имиджа республики и города Минска», — пояснили в МАРТ.

На сегодняшний день меморандум подписан представителями 14 диспетчерских служб такси, но МАРТ предлагает и другим поставщикам к нему присоединиться.