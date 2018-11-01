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Школьники Дубровенщины проводят каникулы с пользой

02.11.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Школьники Дубровенщины проводят каникулы с пользой

У школьников идут осенние каникулы. Они продлятся по 7 ноября включительно. Это время, когда все заинтересованные службы района, учреждения культуры и образования работают в особом режиме, чтобы гарантировать безопасность жизнеобеспечения школьников.
Как организована занятость учащихся дубровенских школ в период осенних каникул, мы решили посмотреть вместе с Инессой Трутко, заместителем председателя КДН Дубровенского райисполкома.


Школьники Дубровенщины проводят каникулы с пользой

— Основная работа в каникулярное время — обеспеченность занятости детей всех возрастов и предупреждение безнадзорного оставления детей, — подчеркнула Инесса Трутко. — С этой целью со всеми ответственными за организацию каникул проведена учеба, актуализированы те моменты, на которые особенно необходимо обратить внимание, составлены планы работы учреждений образования и культуры, скорректирован график проведения кружковой деятельности.В районе на осенних каникулах работают 4 оздоровительных лагеря: в городских школах, в школах Калиновки и Заруб. Там оздоровление проходят 120 мальчишек и девчонок. Кроме того, на базе средней школы №2 оздоравливаются 15 ребят из числа воспитанников СДЮШОР. Каждый классный руководитель уточнил у родителей, где, с кем будет проводить каникулы каждый учащийся класса и чем будет занят.
Инесса Трутко предложила посетить школы, ЦДиМ, районный Дом культуры, чтобы посмотреть, как это работает на практике. Сначала мы посетили среднюю школу №1 г.Дубровно.


Школьники Дубровенщины проводят каникулы с пользой


Школьники Дубровенщины проводят каникулы с пользой

В этот день в школе проводился День белорусской кухни. Учащиеся, посещающие кружок «Здоровяшки», и их руководитель Наталья Маршалова продемонстрировали все, чему успели научиться за первую четверть.
По плану работы оздоровительного лагеря в этот день дети посещали ЦДиМ, где для них проводилась игровая программа «Ура! Каникулы!».
А районный Дом культуры пригласил в гости детей из средней школы №2 на сюжетно-театрализованную игровую программу «Осенняя катавасия». Галина Бричикова, заведующий отделом по работе с детьми, звукооператор и методисты РДК постарались сделать все, чтобы время для детей пролетело незаметно. Мероприятие в РДК и ЦДиМ мы также посетили вместе с Инессой Трутко.


Школьники Дубровенщины проводят каникулы с пользой

Большую помощь в организации каникулярной занятости оказывают и библиотеки города и района. Кроме того, в школах идет первый этап предметных олимпиад, организован цикл поездок и экскурсий. Инесса Трутко подчеркнула, что система каникулярной занятости отработана и слаженно действует.
Однако родительский контроль все-таки необходим. Родители в первую очередь должны быть заинтересованы в обеспечении безопасной жизнедеятельности своего ребенка. В этом направлении должна идти постоянная работа не только в каникулы.

Елена КОРСАКОВА

 
 
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У школьников идут осенние каникулы. Они продлятся по 7 ноября включительно. Это время, когда все заинтересованные службы района, учреждения культуры
 
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