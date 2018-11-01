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Под Солигорском открыли мемориал в честь погибших шахтеров

02.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Под Солигорском открыли мемориал в честь погибших шахтеров

2 ноября на Солигорском городском кладбище, которое находится в деревне Дубеи, состоялась церемония открытия мемориала «Память», сообщили в пресс-службе «Беларускалия».

Мемориал посвящен памяти шахтеров «Беларускалия», которые погибли на производстве.

Установленный рядом с часовней гранитный цветок — знак скорби и печали по ушедшим и одновременно символ продолжения жизни. Авторами композиции являются заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов, и известные скульпторы Эдуард Астафьев и Евгений Колчев.

Открыли мемориал накануне дня всеобщего поминовения усопших — Димитровской родительской субботы.

Под Солигорском открыли мемориал в честь погибших шахтеров

Фото: ОАО «Беларуськалий»
МЛЫН.BY

 
 
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2 ноября на Солигорском городском кладбище, которое находится в деревне Дубеи, состоялась церемония открытия мемориала «Память». Мемориал посвящен памяти...
 
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