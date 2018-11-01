У предприятий выросли долги в ФСЗН. 10 должников, которые рискуют оставить работников без части пенсии

Фонд социальной защиты населения обнародовал список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. Так, на начало сентября 348 предприятий не смогли вовремя уплатить взносы (в статистике учитываются те организации, которые задолжали больше 10 тысяч рублей). Общая сумма долга составила почти 28,8 миллиона рублей.



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В топ-10 неплательщиков в ФСЗН, за которыми числятся самые солидные суммы долга, оказалось 8 предприятий из Витебской области. При этом 3 из них Глубокского района, еще по два — из Миорского и Докшицкого.

Лидируют по просроченной задолженности в ФСЗН глубокские предприятия — сельскохозяйственное предприятие «Мерецкие» и «Глубокский комбикормовый завод». Суммы долга — больше миллиона рублей и 984 тысячи рублей соответственно. На обоих предприятиях, как и большинстве других из топ-10 самых злостных неплательщиков в ФСЗН, задолженность выросла, если сравнивать с данными на начало этого года.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация Регион Сумма задолженности на 1 сентября 2018 года УП «Мерецкие» Глубокский район 1093375 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 984369 филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» Слуцкий район 569843 УП «Константинов Двор» Глубокский район 518434 ОАО «Торгуны» Докшицкий район 516471 КУП «Докшицкий» Докшицкий район 505964 ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 505792 ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 488696 ООО «СМУ № 200″ Солигорский район 467562 ПУПКС „Миорский“ Миорский район 405042

При этом на 1 октября 1744 юрлица допустили задолженности по платежам в бюджет фонда на сумму 30,4 миллиона рублей, сообщили в Минтруда.

Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН могут повлиять на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы.

— Что касается непосредственно работника, то ему в первую очередь необходимо интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Получить информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно, обратившись в районный отдел фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь страховое свидетельство государственного социального страхования и паспорт, — пояснил заместитель министра по труду и соцзащите Валерий Ковальков.

По его словам, эта информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в бюджет фонда.

— Работник сможет обратиться за объяснениями сложившейся ситуации к нанимателю, в профсоюзную организацию с целью защиты своих прав и интересов, в органы фонда, чтобы узнать о принимаемых мерах воздействия. А при необходимости истребовать в судебном порядке от нанимателя исполнения обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет фонда, — отметил представитель Минтруда.

Работники предприятий-должников в ФСЗН рискуют оказаться в неприятной ситуации — столкнуться с проблемами в выплате трудовой пенсии: трудовой стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты при назначении пенсии засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

— Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — отмечают в ФСЗН по Минску.

В такой ситуации, отмечают в столичном ФСЗН, страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. „Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии: уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии“, — отмечают специалисты.

То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.

„По этому вопросу необходимо обращаться в районный отдел фонда по месту жительства или по месту нахождения организации“, — рекомендуют специалисты. Если выяснится, что предприятие не уплачивало взносы в ФСЗН за определенный период, то в таком случае специалисты рекомендуют обратиться непосредственно к работодателю и поинтересоваться о перспективах уплаты им обязательных страховых взносов».