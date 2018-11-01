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Бесследно исчез один из японских островов
Новости Японии. У берегов Японии исчез остров. Он располагался к западу от Курильской гряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последний раз береговая охрана осматривала Эсанбэ в 1987 году. В то время он возвышался над морем на полтора метра. Этой осенью жители Хоккайдо заметили, что остров пропал.
На его место нахождения были направлены разведывательные суда, экипаж которых подтвердил факт исчезновения Эсанбэ. По словам учёных, небольшой участок суши окончательно ушёл под воду.
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Новости Японии. У берегов Японии исчез остров. Он располагался к западу от Курильской гряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз...
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