ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности

02.11.2018 20:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минская переговорная площадка набирает все большую популярность, а прозвучавшие в белорусской столице заявления, тиражируют ведущие СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности

Мировое сообщество обсуждает итоги масштабного форума по безопасности, который прошел на этой неделе. Вот лишь некоторые цитаты и заголовки.

Предложения белорусского лидера по восстановлению мира в регионе нашли широкую поддержку. Прислушаться к предложениям Александра Лукашенко призвали генсек ОБСЕ, председатель Мюнхенской конференции, многие политики и эксперты.

Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности

Напомним, на форуме в Минске обсуждали ситуацию в регионе, противостояние Востока и Запада, конечно, же конфликт в Донбассе. Цель встречи основной группы мюнхенской конференции — возможность обсудить самые острые проблемы. Попытка найти компромисс в открытом диалоге. Здесь встречаются не только единомышленники, но и оппоненты. И как отметили участники, в Минск приехало около сотни гостей, в очередной раз белорусская столица зарекомендовала себя как лучшая площадка для мирного и результативного диалога.
Новости по теме

Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны

Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Александр Лукашенко вспомнил детские годы и как «ходил босиком, по той земле», где работал отец Воронкова

Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия

Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности

Новости экономики за 02.11.2018

«Белавиа» снизила на 75% цены на билеты

Какие секреты хранит белорусское Полесье? Неизвестные факты – в новом документальном проекте СТВ

Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»

27 многодетных семей получили ключи от квартир в новостройке в Старых Дорогах

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минская переговорная площадка набирает все большую популярность, а прозвучавшие в белорусской столице заявления, тиражируют ведущие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, что Назарбаеву понравились его белорусские ботинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика