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Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности
Новости Беларуси. Минская переговорная площадка набирает все большую популярность, а прозвучавшие в белорусской столице заявления, тиражируют ведущие СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировое сообщество обсуждает итоги масштабного форума по безопасности, который прошел на этой неделе. Вот лишь некоторые цитаты и заголовки.
Предложения белорусского лидера по восстановлению мира в регионе нашли широкую поддержку. Прислушаться к предложениям Александра Лукашенко призвали генсек ОБСЕ, председатель Мюнхенской конференции, многие политики и эксперты.
Напомним, на форуме в Минске обсуждали ситуацию в регионе, противостояние Востока и Запада, конечно, же конфликт в Донбассе. Цель встречи основной группы мюнхенской конференции — возможность обсудить самые острые проблемы. Попытка найти компромисс в открытом диалоге. Здесь встречаются не только единомышленники, но и оппоненты. И как отметили участники, в Минск приехало около сотни гостей, в очередной раз белорусская столица зарекомендовала себя как лучшая площадка для мирного и результативного диалога.
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Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности
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Новости Беларуси. Минская переговорная площадка набирает все большую популярность, а прозвучавшие в белорусской столице заявления, тиражируют ведущие...
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