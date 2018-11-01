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Какие секреты хранит белорусское Полесье? Неизвестные факты – в новом документальном проекте СТВ
Новости Беларуси. Большая премьера на СТВ. В вечернем эфире нового сезона – первая серия цикла документальных фильмов «Тайны Беларуси». Месяцы съёмок, десятки гигов отснятого материала и факты, о которых до сих пор молчали. Впервые на экране «Тайны Мерлинского полигона»: какие секреты 60-х годов прошлого века хранит белорусское Полесье и кто знает об этом всю правду!?
Загадка Ольманских болот – мест уж больно тихих и неприметных – до сих пор всячески подогревает интерес многих. Одни, не скрывая, говорят: «Полигон под прикрытием». Бесспорно – факт. Другие – не допускают и мысли.
О радиации задолго «до», в 61-м, – вспышка радиоактивности на белорусском Полесье. Фиксирует ядерный «раскат» шведская станция слежения. Именно та, что через четверть века, обнаружит взрыв на Чернобыле.
Тогда, в действительности, почему селян Мерлинских хуторов и соседних деревень спешно вывозили из родных мест? Кому и для чего это понадобилось?
Распутать клубок секретных запутанных историй – под силу авторам документального цикла «Тайны Беларуси». Их герои – участники и очевидцы уже давней хроники, о которой долгое время вынуждены молчать. Но время пришло рассказать запретное.
Вероника Соколова, продюсер проекта «Тайны Беларуси»:
Шесть фильмов – шесть разных историй и тайн Беларуси, каждую пятницу вечером на СТВ. Эксклюзивные интервью, сенсационные факты и ещё не потерянные следы – впервые на экране полная картина когда-то происходящего.
Ничто не придумано. Просто от нас это долго и умело скрывали. Первую серию проекта смотрите 2 ноября в 20.50 на СТВ.
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Новости Беларуси. Большая премьера на СТВ. В вечернем эфире нового сезона – первая серия цикла документальных фильмов «Тайны Беларуси». Месяцы съёмок, десятки...
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