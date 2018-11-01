Жанна Тарасевич: У бизнеса есть потребность в диалоге с государством, но бизнес не готов платить за лоббирование, за изменение законодательства. Такое мнение высказала директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. проф. М. С. Кунявского Жанна Тарасевич на конференции «Взаимодействие государства и бизнеса в странах ЕС и ЕАЭС» .

Все думают: придет добрый дядя и все нам изменит. А даже если бизнес готов профинансировать какие-то вещи, то у нас очень зарегулированы вопросы спонсорской помощи. Практически нет стимулов для бизнеса, чтобы он вступал в бизнес-союзы. В новом проекте Налогового кодекса предусмотрены членские взносы в рамках 1% нормируемых затрат в себестоимости. Если эта норма пройдет, то появится первый стимул для вступления в союзы и ассоциации. Может быть, это поможет чуть-чуть улучшить материально-техническую базу союзов.





пишет officelife.media По словам эксперта, сегодня в Беларуси есть возможность вести диалог бизнеса и власти. Но пока не удается вести его качественно, прозрачно и эффективно,officelife.media





Алексей Пикулик: Компании приходят, чтобы заниматься бизнесом, а не вести диалог с государством.

Почему международные компании в Беларуси не стремятся к коллективным действиям, объяснил директор по корпоративным отношениям Danone Алексей Пикулик на конференции «Взаимодействие государства и бизнеса в странах ЕС и ЕАЭС».





Если ты — крупная международная компания и уже здесь работаешь, значит, ты уже каким-то образом решил вопрос прихода на этот рынок. И если возникают какие-то проблемы в деятельности, то ты идешь туда же, через кого ты сюда приходил, и продолжаешь решать свои проблемы там. Это простой и нормальный путь, и тебе в голову не приходит, что нужно вступить в ассоциацию, согласовать устав, вступление. Это не вопрос денег или вступительного взноса. Просто какие-то вопросы решаются гораздо быстрее, проще и понятнее без привлечения большого количества посредников.





По словам менеджера, если возникают вопросы с регулированием, которое распространяется на компанию, то скорее следует обратиться в международную юридическую компанию и нанять грамотного юриста по ставке 300 евро в час. Это надежнее, нежели доверять экспертизе независимого юриста, который работает в общественной организации. По общему правилу известные компании работают с «большой четверкой» и не работают с местными аудиторами.









Международные компании, которые сюда приходят, чаще всего приходят через указ президента, и, соответственно, решать вопрос через конкретное министерство не всегда нужно. Диалог между бизнесом и государством не всегда является приоритетным для международных компаний. Компании приходят заниматься бизнесом, а не вести диалог.



