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В Гродно пьяный строитель напал на коллегу с молотком из-за разницы в зарплате

02.11.2018 20:30 — Разное | Партизан  
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Между мужчинами возник спор о зарплате, и обиженный строитель схватился за молоток.

Инцидент произошел на территории одной из организаций в Гродно в среду 31 октября. В конце рабочего дня компания из четырех мужчин решила посидеть в строительной бытовке за бутылкой спиртного. Они выпивали и обсуждали зарплату, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

 


Как оказалось, при наглядно одинаковом объеме выполненных работ рабочие получали разные суммы. Спор перерос в серьезную ссору. Из зависти мужчина 1973 года рождения схватил молоток и ударил своего коллегу 1959 года рождения один раз по голове и два раза по телу.

 

В отношении 45-летнего рабочего возбуждено уголовное дело за причинение тяжкие телесных повреждений.

 
Теги: Гродно
 
 
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Между мужчинами возник спор о зарплате, и обиженный строитель схватился за молоток.
 
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