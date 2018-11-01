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В Гродно пьяный строитель напал на коллегу с молотком из-за разницы в зарплате
Между мужчинами возник спор о зарплате, и обиженный строитель схватился за молоток.
Инцидент произошел на территории одной из организаций в Гродно в среду 31 октября. В конце рабочего дня компания из четырех мужчин решила посидеть в строительной бытовке за бутылкой спиртного. Они выпивали и обсуждали зарплату, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Как оказалось, при наглядно одинаковом объеме выполненных работ рабочие получали разные суммы. Спор перерос в серьезную ссору. Из зависти мужчина 1973 года рождения схватил молоток и ударил своего коллегу 1959 года рождения один раз по голове и два раза по телу.
В отношении 45-летнего рабочего возбуждено уголовное дело за причинение тяжкие телесных повреждений.
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Между мужчинами возник спор о зарплате, и обиженный строитель схватился за молоток.
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