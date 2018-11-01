Шутка дня. Лукашенко предложил сделать гендиректора «Марко» «Героем Беларуси»

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Правда, позже глава государства поручил провести соответствующие проверки, чтобы присвоить топ-менеджеру высокую награду — какую именно, журналистам узнать не удалось.









— Я почему его «допрашиваю» и почему приехал сегодня сюда: нам надо на него пристально посмотреть, внимательно изучить, есть ли к нему вопросы. Поэтому еще раз принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать, — сказал Александр Лукашенко. — Мне важно сейчас, чтобы потом не сказали, когда президент ему вручит высокую награду, что там коррупционеры.



