|
Шутка дня. Лукашенко предложил сделать гендиректора «Марко» «Героем Беларуси»
Глава государства признался, что приехал на Витебский меховой комбинат «допросить» топ-менеджера. Александр Лукашенко пошутил, что гендиректор «Марко» Николай Мартынов может быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси», сообщает
Фото БелТА
Правда, позже глава государства поручил провести соответствующие проверки, чтобы присвоить топ-менеджеру высокую награду — какую именно, журналистам узнать не удалось.
— Я почему его «допрашиваю» и почему приехал сегодня сюда: нам надо на него пристально посмотреть, внимательно изучить, есть ли к нему вопросы. Поэтому еще раз принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать, — сказал Александр Лукашенко. — Мне важно сейчас, чтобы потом не сказали, когда президент ему вручит высокую награду, что там коррупционеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства признался, что приехал на Витебский меховой комбинат «допросить» топ-менеджера. Александр Лукашенко пошутил, что гендиректор «Марко» Николай...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)