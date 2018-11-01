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Шутка дня. Лукашенко предложил сделать гендиректора «Марко» «Героем Беларуси»

02.11.2018 20:07 — Разное | Партизан  
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Глава государства признался, что приехал на Витебский меховой комбинат «допросить» топ-менеджера. Александр Лукашенко пошутил, что гендиректор «Марко» Николай Мартынов может быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси», сообщает БЕЛТА.


Фото БелТА
Правда, позже глава государства поручил провести соответствующие проверки, чтобы присвоить топ-менеджеру высокую награду — какую именно, журналистам узнать не удалось.


— Я почему его «допрашиваю» и почему приехал сегодня сюда: нам надо на него пристально посмотреть, внимательно изучить, есть ли к нему вопросы. Поэтому еще раз принципиально изучите: если он честно работает, если действительно дела обстоят таким образом, будем награждать, — сказал Александр Лукашенко. — Мне важно сейчас, чтобы потом не сказали, когда президент ему вручит высокую награду, что там коррупционеры.


 
 
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Глава государства признался, что приехал на Витебский меховой комбинат «допросить» топ-менеджера. Александр Лукашенко пошутил, что гендиректор «Марко» Николай...
 
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