Кто сменит Станислава Шушкевича? Завтра в Минске выберут нового руководителя БСДГ

На повестке дня – один вопрос: перевыборы председателя и заместителей председателя партии.

Первая сессия съезда прошла 9 сентября в Минске в отеле «Монастырский». Тогда делегаты съезда избрали новый состав Рады БСДГ (большинство членов руководящего органа остались).









А вот с выборами председателя и его заместителей случилась заминка. Съезд проходил без участия нынешнего председателя БСДГ Станислава Шушкевича, который находился в больнице. На место лидера претендовал бывший член Коммунистической партии Беларуси Сергей Черечень. Однако в преемнику Станислава Шушкевича возникли вопросы, после чего было решено провести вторую сессию позже.



