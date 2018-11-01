Перед Минском стоит задача выглядеть возможным союзником Запада и реальным союзником России

Директор Центра европейской интеграции Андрей Егоров по просьбе «Белорусского партизана» прокомментировал итоги заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое прошло 31 октября-1 ноября в Минске.





- Беларусь продолжает пользоваться наработанным имиджем нейтральной страны, «островком спокойствия» между конфликтующим Востоком и Западом. Привлекать внимание к себе удается, но никто не даст полномочий Беларуси на участие в решении вооруженных конфликтов, статус Беларуси как регионального игрока не меняется. Конференцию использовали для возобновления и повышения ранга международных контактов, например, с США. Критически конференция ни на что не повлияла.





- Значит, план Лукашенко по урегулированию конфликта на Донбассе…





- Он нереалистичен. Кто этим планом будет пользоваться? У Лукашенко была возможность высказаться, вот он и зачитал, что ему написали: про Хельсинки-2, про мир во всем мире, про решение конфликта на Донбассе. Это было фоном, на котором он мог порезвиться, наговорить гадостей в сторону Евросоюза и Запада в целом. Причем ничего нового мы не услышали – все сказанное Лукашенко уже проговаривал и раньше.





- До конференции Минск послужил площадкой, или рупором, Кремля: вначале Синод РПЦ объявил о разрыве с константинопольским патриархатом, затем министр обороны РФ Сергей Шойгу грозил адекватным ответом на возможное появление «форта Трампа» в Польше. Не пострадал ли имидж «нейтральной Беларуси» в результате таких откровенных антизападных выпадов?





- Важно балансирование. С одной стороны, Минску очень выгодно выглядеть «диалоговой площадкой» либо стороной, готовой к диалогу с Западом, в глазах самого Запада. С другой стороны, нужно выглядеть союзником России, которая воспринимает все «диалоговые форматы» как предательство. Перед Минском стоит задача выглядеть потенциальным союзником Запада и реальным союзником России. Вот отсюда и проводимая Минском политика: туда-сюда, туда-сюда.



