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Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета

02.11.2018 19:41 — Разное | Партизан  
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В том случае, если не достигнет договоренностей с Россией о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России, считает экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

"По оценке белорусского Минфина, ежегодные потери бюджета из-за налогового маневра в России составят 3,8% ВВП. Если Беларусь не получит компенсацию, то это окажет серьезное давление на государственные финансы", - сказала М.Сидоренко в ходе презентации экономического обзора по Беларуси в пятницу.

Она также отметила, что следствием возможного давления на бюджет станет сокращение расходов и необходимость повышения качества государственных услуг, пишет Интерфакс.

Между тем, "компенсация - это предмет переговоров, они продолжаются", - добавила она.

Комментируя влияние тенденций в экономике России на Беларусь, М.Сидоренко сообщила, что по прогнозу Всемирного банка в РФ ожидается умеренный экономический рост - 1,5% в 2018 году и по 1,7% в 2019 и 2020 годах. По ее мнению, невысокий рост в России "окажет негативное влияние на экспорт белорусской обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства". "Если в России сохранится ограничение импорта продукции из Беларуси, то это еще более ослабит позиции белорусских предприятий", - добавила эксперт.

В России в 2019-2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ.


По оценке Минфина Беларуси, потери бюджета из-за налогового маневра РФ в 2019 году оцениваются в $300 млн. Дополнительные издержки у белорусской стороны возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Минск и Москва намерены выработать механизм компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в РФ.


 
Теги: Минск
 
 
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