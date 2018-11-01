В Волковыске на продажу выставлено здание бывшего морга





Необычное предложение появилось на сайте управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области.

На продажу выставлено здание бывшего морга с пристройкой. Это уже второй аукцион. Первый не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести столь мрачный объект.





Начальная цена лота две базовые величины, размер задатка – 1 базовая величина. Одноэтажное здание площадью 53,3 квадратных метра, 1963 года постройки, и пристройка площадью 45,1 квадратных метра, 1989 года постройки, принадлежат Госкомитету судебных экспертиз. Продают их за ненадобностью - три года назад в Волковыске была завершена реконструкция здания патологоанатомической лаборатории с пристройкой морга. Реконструкция обошлась в 9,3 млрд. неденоминированных рублей.





Повторные торги пройдут 15 ноября 2018 года в 11.00 в Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

Вместо ЗАГСа МОРГ