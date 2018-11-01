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В Волковыске на продажу выставлено здание бывшего морга

02.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске на продажу выставлено здание бывшего морга

Необычное предложение появилось на сайте управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области.

На продажу выставлено здание бывшего морга с пристройкой. Это уже второй аукцион. Первый не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести столь мрачный объект.

В Волковыске на продажу выставлено здание бывшего морга

Начальная цена лота две базовые величины, размер задатка – 1 базовая величина. Одноэтажное здание площадью 53,3 квадратных метра, 1963 года постройки, и пристройка площадью  45,1 квадратных  метра, 1989 года постройки, принадлежат Госкомитету судебных экспертиз. Продают их за ненадобностью - три года назад в Волковыске была завершена реконструкция здания патологоанатомической лаборатории с пристройкой морга.  Реконструкция обошлась в 9,3 млрд. неденоминированных рублей.

В Волковыске на продажу выставлено здание бывшего морга

Повторные торги пройдут 15 ноября 2018  года  в  11.00  в Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

 

 

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Теги: Гродно
 
 
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Необычное предложение появилось на сайте управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской...
 
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