ИГ взяло на себя ответственность за нападение на христиан-коптов в Египте

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на коптских паломников на юге Египта, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Террористы ранее в пятницу открыли огонь по двум автобусам, направлявшимся в монастырь Святого Самуила, расположенный в провинции Эль-Минья. В результате атаки погибли семь человек, еще 14 получили ранения.

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси отреагировал на произошедшее, пообещав усилить борьбу с терроризмом и пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Я желаю быстрого выздоровления тем, кто получил ранения, и я подтверждаю наш решительный настрой продолжать усилия, направленные на борьбу с терроризмом", - написал египетский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Копты уже не раз становились жертвами атак экстремистов в Египте, где проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.