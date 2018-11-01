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Трамп с супругой досрочно проголосовали на промежуточных выборах в США

02.11.2018 20:41 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заранее проголосовали на выборах в конгресс США, сообщает в пятницу газета "Хилл" со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, президентская чета отдала свои голоса еще "несколько недель назад" в штате Нью-Йорк, в котором они зарегистрированы как избиратели.

Таким образом, Д.Трампу и первой леди США не придется в день выборов - 6 ноября - уезжать из Вашингтона, чтобы проголосовать.

В Нью-Йорке в рамках промежуточных выборов будет переизбран губернатор, за свой третий срок там будет бороться демократ Эндрю Куомо. Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибрэнд от Демократической партии также будет добиваться переизбрания на грядущих выборах в конгресс.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней Д.Трамп посетит целый ряд штатов для участия в кампании республиканских кандидатов. В частности, он отправится в Западную Вирджиния, Флориду и Теннесси.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

Накануне сообщалось, что досрочно свои голоса на выборах отдали около 24,7 млн человек.

 
 
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заранее проголосовали на выборах в конгресс США, сообщает в пятницу газета "Хилл" со ссылкой на представителя...
 
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