ФСБ подозревает военного эксперта Неелова в госизмене - Лефортовский суд Москвы

Военный эксперт, автор книг по армейской тематике Владимир Неелов подозревается в государственной измене.

"Неелову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по статье 275 УК РФ (госизмена)", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Лефортовском суде Москвы.

Там уточнили, что ещё 26 октября в суде было зарегистрировано ходатайство ФСБ РФ об избрании в отношении В.Неелова меры пресечения. Однако уточнить, был ли подозреваемый заключён под стражу, в суде пока не смогли.

Как считает следствие, В.Неелов передавал иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну. Материалы уголовного дела имеют гриф "секретно".

Если его вина будет доказана, эксперту грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как следует из открытых источников, В.М.Неелов является экспертом "Центра стратегической конъюнктуры" и "Центра стратегических оценок и прогнозов". Он специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле и др.

В.Неелов также является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.