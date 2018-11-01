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Скотленд-Ярд будет продавать товары со своим логотипом для пополнения бюджета

02.11.2018 19:41 — Разное | Интерфакс  
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Полиция Лондона планирует продавать товары под брендом Скотленд-Ярд для привлечения дополнительных денежных средств в свой бюджет, сообщает BBC.

Лондонская полиция намерена повторить успех полиции Нью-Йорка (NYPD), которая выпускает сувенирную продукцию уже больше 15 лет.

По расчетам мэрии британской столицы, полиции необходимо найти 325 млн фунтов стерлингов ($418 млн) до апреля 2021 года. Привлеченные от продажи товаров с логотипом Скотленд-Ярда средства должны помочь в решении проблемы дефицита бюджета.

Товары от полиции Лондона появятся на прилавках магазинов после того, как Скотленд-Ярд окончательно определится с логотипом. Столичная полиция уже заключила контракт с известным брендинговым агенством The Point.1888, которое работало, в том числе, с галереями Тейт в Лондоне.

Планируется выпуск брендированной одежды, игрушек, настольных игр, канцтоваров, товаров для дома и сувениров для туристов. При этом подчеркивается, что похожая на форму лондонских полицейских одежда выпускаться не будет.

"Я вырос в Лондоне. Для меня большая честь помогать собирать деньги для полицейских моего родного города", - заявил управляющий директор The Point.1888 Уилл Стюарт. По его словам, бренды службы столичной полиции Лондона (Metropolitan Police Service) и Скотленд-Ярда имеют высокую степень узнаваемости, а значит, и большой потенциал продаж.

Однако у этой идеи есть и противники. Председатель Федерации столичной полиции Кен Марш назвал инициативу абсурдной. По его словам, люди вряд ли захотят ходить в одежде с надписью Скотленд-Ярд.

Служба столичного транспорта TfL недавно запустила похожий проект совместно с компанией Adidas. Они создали кроссовки, на которых изображены логотип лондонской подземки и схема одной из веток лондонского метро. В департаменте коммерческого развития метро заявили, что проект принес значительные средства, которые пойдут на модернизацию транспортной системы.

 
 
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Полиция Лондона планирует продавать товары под брендом Скотленд-Ярд для привлечения дополнительных денежных средств в свой бюджет, сообщает BBC. Лондонская...
 
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