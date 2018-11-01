УПЦ напомнила Константинополю, что его самого давно уже нет

В Украинской православной церкви Московского патриархата иронично отнеслись к словам представителя Константинополя о том, что УПЦ больше нет, поскольку он отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве.

"В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт. Но, как кажется, на Фанаре (район Стамбула, где находится резиденция патриарха - ИФ) этого до сих пор не заметили", - сказал "Интерфаксу" в пятницу замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"А УПЦ существует, - добавил он. - И это тоже исторический факт. И он очевиден. Поэтому такие заявления отдельных представителей Константинопольского патриархата похожи на какой-то канонический сюрреализм".

Таким образом отец Николай прокомментировал слова представителя Константинопольского патриарха при Всемирном совете церквей архиепископа Иова (Гечи) о том, что недавний Синод в Стамбуле фактически ликвидировал Украинскую православную церковь.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению Синода, являются архиереями Вселенского престола", - сказал архиепископ в интервью "Би-Би-Си Украина".

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.