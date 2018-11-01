Из манто – в дождевик. Лукашенко оценил витебские шубы-трансформеры

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Витебск посетил местный меховой завод – единственный в стране, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Предприятие вновь заработало после «перезагрузки», хотя еще несколько лет назад никто не знал, что делать с убыточным предприятием. Тогда фабрику за символическую плату продали белорусскому бизнесмену – владельцу обувного холдинга. Туфли как раз этой марки носит сейчас Александр Лукашенко.

«Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». – «Да не может быть!» Снял сапог и показал ему», – рассказал президент.

Новый завод готов превратить 250 тысяч норковых шкур в мечту многих дам – шубы. Но есть вопрос с сырьем. А точнее с завышенными ценами на него. Президент предлагает бизнесмену и заводу-заготовителю пушнины найти взаимовыгодное решение.

«Если вы договоритесь о том, что будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что получишь столько пушнины, сколько надо. Мы просто заставим по нормальным ценам тебе продавать. Почему я так говорю: мы постоянно фиксируем жуткую коррупцию», – сказал Лукашенко.

С производством овчины и вовсе провал. Сырье Беларусь закупает, в основном, в Молдове. Лукашенко недоумевает: еще несколько лет назад поручил заняться овцеводством. Но проект буксует. Президент предлагает привлечь частников.

«У него должно быть полмиллиона овчин. Пусть мне доложат это и перспективы, как мы будем разводить», – отметил Лукашенко.

За такими компактными заводами будущее, уверен президент. Полный цикл, рабочие места, новые технологии. Например, сейчас на заводе нужны специалисты по выделке кожи и пошиву шуб, дубленок. Придется обучать.

Президент первым оценил новую осенне-зимнюю коллекцию. Белорусский дизайнер предлагает трансформеры. Шуба превращается в меховой жилет, пальто – в косуху, норковое манто от непогоды спрячет дождевик. Цены от двух до четырех тысяч долларов. «Одежда хорошая. Если девочкам нравится, то хорошая», – отметил Лукашенко. Президент пообещал приехать на завод в следующем году, когда предприятие заработает на полную мощность.